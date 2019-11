Sfida decisiva per la Juventus di Maurizio Sarri, impegnata domani mercoledì 6 novembre a Mosca contro la Lokomotiv nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Con una vittoria i bianconeri sarebbero infatti già qualificati, anche se non sicuri del primo posto.

Trasferta ostica per Sarri, Lokomotiv in cerca di punti pesanti

Archiviata la vittoria nel derby grazie al gol del neo acquisto De Ligt, i bianconeri possono raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

Una vittoria a Mosca consentirebbe ai campioni d'Italia di issarsi a 10 punti nel gruppo D, una quota non raggiungibile dal Bayer Leverkusen e dallo stesso Lokomotiv.

Il sofferto successo per 2-1 all'andata, propiziato dalla doppietta di Paulo Dybala, ha consentito alla Juventus di issarsi al primo posto con 7 punti al pari dell'Atletico Madrid. I russi sono invece fermi a quota 3 e hanno bisogno di una vittoria per rimanere in carreggiata.

Una sconfitta ed un contemporaneo successo dei "colchoneros" a Leverkusen estrometterebbe la squadra moscovita dalla corsa agli ottavi. La sfida contro Cristiano Ronaldo e soci rappresenta dunque l'ultima spiaggia per gli uomini di Samin, decisi a vendicare la sconfitta di Torino.

Le probabili formazioni

Per la sfida di Mosca Maurizio Sarri deve fare a meno dello squalificato Cuadrado. Il tecnico toscano darà quindi spazio a Danilo tra i quattro di difesa, affiancato da Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro a protezione della porta difesa da Szczesny.

Chiavi del centrocampo affidate a Miralem Pjanic, con Matuidi e Khedira compagni di reparto. Dubbi per il ruolo di trequartista, con il gallese Ramsey in pole position. In attacco spazio ad Higuain e Cristiano Ronaldo, con Dybala pronto a subentrare.

Samin schiererà il suo Lokomotiv con il 4-5-1, con Eder unica punta. Tra i pali spazio a Guilherme, protetto dalla linea a quattro composta da Ignatyev, Corluka, Howedes ed Idowu.

Centrocampo folto con Joao Mario, Krychowiak, Barinov, Murilo e Miranchuk.

Lokomotiv Mosca: Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Samdro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Dove vedere il match

Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1, canale 201 di Sky, a partire dalle 18:55 di mercoledì 6 novembre.

Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite SkyGo, visibile su pc, tablet, smartphone e smart TV per i soli abbonati Sky.