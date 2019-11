La Juventus affronta la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League. A tenere banco però in questi giorni sono le notizie di Calciomercato, nello specifico le trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato invernale. Tanti giocatori bianconeri potrebbero lasciare la Juventus sia per motivi di bilancio sia per una loro esigenza di raccogliere più minutaggio, considerando anche che a giugno 2020 ci saranno gli Europei.

Uno dei giocatori più a rischio partenza, secondo il quotidiano spagnolo ''Sport'', è Emre Can, che attualmente non è molto considerato da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dapprima lo considerava la naturale riserva di Khedira, ma di recente in quel ruolo gli sta preferendo Bentancur, che garantisce più corsa e mobilità del centrocampista tedesco. Probabile quindi che quest'ultimo decida di lasciare Torino già a gennaio, anche perché per essere convocato dalla nazionale è necessario avere visibilità e quindi giocare più spesso. Su di lui ci sono diverse società interessate, pronte ad investire una somma importante, sia per il cartellino che per l'ingaggio del giocatore.

Emre Can piace a Barcellona e Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da ''Sport'', il futuro professionale di Emre Can potrebbe essere lontano da Torino sin da gennaio, con diverse società pronte ad investire sul centrocampista tedesco. Piace infatti a Barcellona e Paris Saint Germain ed attualmente la Juventus lo valuta fra i 40 e i 50 milioni di euro. Attualmente il giocatore pesa sul bilancio della Juventus circa 13 milioni di euro, in caso di cessione quindi i bianconeri migliorerebbero i conti ma allo stesso tempo potrebbero ottenere una notevole somma da reinvestire successivamente sul mercato. Il centrocampista tedesco però non è il solo che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Le trattative di gennaio

La Juventus potrebbe cedere altri giocatori nel mercato di gennaio: non solo Emre Can, a rischio partenza ci sono Mandzukic, Perin e Pjaca, quest'ultimi due probabilmente in prestito proprio per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni subiti la scorsa stagione. A rischio anche le posizioni di De Sciglio e Demiral: il terzino piace al Paris Saint Germain, con il direttore generale Leonardo suo grande estimatore mentre il difensore centrale turco, dopo un inizio di stagione promettente, sembrerebbe non essere più considerato da Maurizio Sarri che spesso, in caso di assenza di de Ligt, gli preferisce Rugani.

Sul difensore turco ci sarebbe l'interesse del Milan, ma difficilmente la Juventus lo cederà a titolo definitivo: probabile un trasferimento in prestito.