Il Calciomercato della Juventus continua ad essere alle prese con l’addio di Emre Can. Il tedesco con ogni probabilità verrà ceduto nella sessione invernale visto che non rientra nei piani tattici di Maurizio Sarri. Il tecnico lo utilizza con il contagocce e non lo ha inserito nella lista per la Champions League. Matuidi, Khedira, Pjanic, Ramsey e Bantancur sono tutti davanti al teutonico nelle gerarchie del centrocampo e così la cessione sarebbe la via d’uscita migliore per tutti.

Difficile che la Juve si opponga, anzi l’addio di Emre Can sarebbe una grossa occasione economica per i bianconeri. Arrivato due estati fa a parametro zero dal Liverpool, ora il cartellino del giocatore costerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Un plusvalenza ricchissima per un ragazzo che ad oggi è solamente un panchinaro.

Calciomercato Juventus: Emre Can snobba la serie A

La notizia di giornata sul caso Emre Can per il calciomercato della Juventus sarebbe la scelta del giocatore sulla sua prossima destinazione.

Non si sa ancora la squadra ma secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport e ripreso anche da calciomercato.com, il suo futuro sarebbe lontano dall’Italia. Così viene automaticamente esclusa l’ipotesi di un trasferimento al Milan. Il centrocampista preferirebbe a gennaio trasferirsi all’estero e le alternative di certo non gli mancano.

Da tempo in Inghilterra scrivono del forte interessamento per Emre Can del Manchester United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

I Red Devils sono in cerca di centrocampisti centrali in età ancora abbastanza giovane. Il tedesco sarebbe una delle prime scelte di Solskajer e lo United potrebbe anche pensare di spendere molto per il cartellino del ragazzo. L’alternativa per i Diavoli Rossi sarebbe ancora in Italia, nei giorni scorsi alcuni scout hanno guardato da vicino Sandro Tonali, come riferisce il Sun. Il talentino delle rondinelle sembra un obiettivo sensibile per gli inglesi ma è molto difficile che il colpo possa andare a segno già a gennaio.

Emre Can via dalla Juventus, ci sono anche PSG e Bayern Monaco

La Premier League non è l’unico campionato che potrebbe diventare la futura casa di Emre Can. La Juventus nel recente passato ha intrattenuto rapporti con il Paris Saint Germain per la cessione del centrocampista. L’affare in estate non si è concluso ma dalla Francia sono sicuri che Leonardo tornerà alla carica. Qualche mese fa il giocatore rifiutò perché voleva giocarsi le sue carte a Torino, ora lo scenario è cambiato ed ecco che l’alternativa parigina resta un’ipotesi più che praticabile.

Da non trascurare anche l’idea di un ritorno a casa, in Germania. Il Bayern Monaco secondo molti sta iniziando a seguire con attenzione quello che è succede in casa bianconera. Tra tanti talenti, in Baviera manca un mediano vero e proprio e così non è escluso che anche dalla terra tedesca possa arrivare una telefonata a Paratici. Il futuro di Emre Can è lontano dalla Juventus e dall’Italia, il calciomercato dei gennaio per lui sarà infuocato, l’asta è pronta a scattare.