Il Napoli cerca la scossa nel match che lo vedrà di scena ad Anfield Road contro il Liverpool, valido per la quinta giornata della fase a gironi del gruppo E di Champions League. Azzurri che sono in piena crisi di risultati, con la vittoria che manca da più di un mese. Di fronte ci sono i Reds che, invece, sono i campioni d'Europa in carica e stanno dominando la Premier League in questa stagione. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto e per tale motivo questa partita potrebbe decidere chi passerà al turno successivo, agli ottavi di finale, con una giornata di anticipo.

Le ultime su Liverpool-Napoli

Il Liverpool sta dominando il campionato inglese, come dimostra il primato in classifica con trentasette punti, a più otto sulla seconda, che è il Leicester. Reds che sono in testa anche al girone di Champions e che hanno superato proprio il Napoli nell'ultimo turno, battendo il Genk 2-1, approfittando del pari interno degli azzurri per 1-1. La squadra di Klopp guida la classifica con nove punti, a più uno sui partenopei e, soprattutto, a più cinque sul Salisburgo.

Per questo motivo serve un successo per ottenere il pass agli ottavi di finale.

Di fronte c'è un Napoli in piena crisi di risultati. Gli azzurri non vincono dal 23 ottobre, 3-2 sul campo del Salisburgo. Da allora, tra campionato e Champions League, sono arrivati ben cinque pareggi e una sconfitta, contro la Roma in campionato. Clima teso soprattutto tra giocatori e società, in attesa della decisione del patron, Aurelio De Laurentiis, sulle possibili multe legate all'abbandono del ritiro.

Nell'ultimo turno di Champions è arrivato il pari interno contro il Salisburgo per 1-1. In campionato gli azzurri sono settimi in classifica con venti punti, a meno cinque dal quarto posto occupato dalla Roma, in attesa di conoscere cosa farà il Cagliari in casa del Lecce.

Probabili formazioni Liverpool-Napoli

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, si affiderà al suo fedelissimo 4-3-3. Tridente d'attacco che sarà formato sempre da Salah, Firmino e Mane.

La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Henderson, Fabinho e Wijnaldum. La coppia centrale di difesa sarà formata da Van Dijk e Lovren.

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, si affiderà ancora una volta al 4-4-2, anche se in molti continuano a chiedere il passaggio al 4-3-3. In attacco potrebbe tornare dal primo minuto Dries Mertens al fianco di Lozano, con Insigne grande escluso.

A centrocampo torna Fabian Ruiz dopo l'esclusione contro il Milan, schierato largo a sinistra, con Callejon a destra. In mezzo spazio a Allan e Zielinski.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens.