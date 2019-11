Alekasander Mitrovic, venticinque anni, centravanti serbo del Fulham è una delle idee di mercato del Genoa. Il club rossoblu è a caccia di un attaccante importante per risollevarsi dai bassifondi della classifica e per agguantare l'obiettivo salvezza percorrendo una strada meno tortuosa.

Aleksander Mitrovic, Genoa interessato

L'avventura in Inghilterra di Mitrovic, con le maglie di Newcastle e Fulham, si può ritenere molto buona con trentacinque gol in settanta partite ufficiali.

Quest'anno, nella seconda divisione inglese, il centravanti ha già messo la firma dodici volte in sedici gare. Così è diventato un osservato speciale del Genoa, con Thiago Motta molto attratto dalle caratteristiche tecniche e caratteriali di Aleksander Mitrovic. Centravanti di stazza, ama muoversi in lungo e in largo dentro l'area da rigore. Dotato di una buona velocità viene ritenuto un attaccante molto grintoso, forte nel colpo di testa e temibile soprattutto nei contrasti.

Insomma un profilo che sembra proprio mancare al Genoa e che potrebbe fare davvero comodo. Il problema, al momento, è rappresentato dalla valutazione del cartellino del giocatore, che oscillerebbe tra i venti e i venticinque milioni di euro. Una cifra inarrivabile per il Genoa, che potrebbe però spingere sul fascino della Serie A italiana e contare sulla volontà del giocatore di salire di categoria. Il Fulham dal canto suo non sembra propenso a fare sconti, in quanto cedendo Mitrovic rinuncerebbe ad un bottino di gol garantito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Genoa

Non solo Mitrovic, il Genoa guarda anche al centrocampo

Secondo Primocanale Sport il Genoa ci starebbe pensando seriamente, ma seguendo alcuni altri indizi della stampa locale e dei siti specializzati di mercato, gli emissari rossoblu sarebbero sulle tracce anche di Albert Sambi Lokonga e Yari Verschaeren, due giovani giocatori del 1999 e del 2001. Si tratta di due centrocampisti con caratteristiche totalmente differenti, ma comunque tenuti in grande considerazione dal Genoa.

I due gioiellini dell'Anderlecht vengono valutati complessivamente venti milioni di euro. Il primo è un mediano di corsa e di rottura, bravo nel tackle e soprattutto nella fase difensiva. Il secondo invece ha caratteristiche molto più offensive e le sue doti non sono passate inosservate ad altri club di Serie A, che lo avrebbero già messo sul proprio taccuino. Oltre al Genoa, infatti, anche Atalanta ed Inter sarebbero interessate a Verschaeren.

Novità video - Piatek in crisi: il Milan torna sul mercato a gennaio? Clicca per vedere

Chissà che i numerosi sondaggi nei suoi confronti non finiscano per scatenare un'asta e quindi alzare drasticamente il valore del suo cartellino. Gennaio è ancora lontano, ma le strategie di mercato della varie squadre appaiono già in atto.