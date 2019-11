La Juventus è pronta a disputare la partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, prevista per mercoledì nella città russa alle 19:00 ore italiane. Un'eventuale vittoria darebbe la matematica certezza di qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Intanto si continua a parlare di Calciomercato e sulle possibile trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Come è noto la Juventus potrebbe decidere di alleggerire la rosa, sia per motivi di bilancio che per esigenze di alcuni giocatori che vogliono giocare di più, considerando che in estate ci saranno gli Europei 2020 e tanti bianconeri ambiscono alla convocazione con le rispettive nazionali.

Oltre ai soliti Mandzukic ed Emre Can, uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è De Sciglio, rientrato da poco dall'infortunio e schierato subito titolare da Maurizio Sarri nel match contro il Torino. Il giocatore interessa molto al Paris Saint-Germain, con il direttore generale dei francesi Leonardo che è suo grande estimatore fino ai tempi in cui giocava nel Milan. Secondo alcuni media francesi, la società parigina è pronta a fare un'offerta al giocatore, promuovendo però in cambio uno degli esuberi della rosa guidata da Tuchel.

De Sciglio piace al Paris Saint-Germain, Kurzawa la contropartita

Come conferma la stampa francese, a gennaio il Psg potrebbe presentare un'offerta per il terzino bianconero De Sciglio. Il giocatore, rientrato dall'infortunio proprio contro il Torino, piace alla società francese soprattutto per la sua duttilità, in quanto è in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia sinistra che su quella destra. Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad offrire una contropartita tecnica, il terzino Kurzawa, considerato un esubero dal tecnico tedesco Tuchel.

Un'offerta che non sarebbe apprezzata dalla Juventus, a cui invece piace molto il terzino belga Meunier, che ancora non ha rinnovato il contratto con la società francese, in scadenza a giugno 2020. In questo senso i bianconeri potrebbero aspettare gennaio per fare un'offerta al giocatore, che quindi arriverebbe a zero a luglio 2020.

Le altre trattative

Abbiamo parlato di Mandzukic ed Emre Can, così come De Sciglio, si attendono novità anche dal fronte Perin e Pjaca.

Nelle ultime ore però è rimbalzata l'ennesima indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus, nello specifico sul difensore centrale Daniele Rugani. Secondo il noto sito Espn, il Liverpool starebbe cercando un difensore affidabile da affiancare all'olandese Van Dijk. Secondo il noto sito infatti, Klopp non ha molta fiducia dei vari Matip, Lovren e Gomez e proprio per questo potrebbe decidere di investire a gennaio su un altro difensore centrale.