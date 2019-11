La Juventus vista contro il Torino non ha di certo brillato in quanto a gioco ma l'ottima prestazione dei granata unita ad un campo che non aiutava molto il gioco delle due squadre ha sicuramente condizionato l'andamento del match. La Juventus l'ha messa quindi molto sul carattere e sulla voglia di vincere e il criticato De Ligt ha deciso la partita su calcio d'angolo, dopo un assist di Higuain. Nella Juventus è spiccata l'assenza di Alex Sandro, sostituito da De Sciglio, che, come è noto, è bravo a giocare su entrambe le fasce.

La prestazione del terzino è stata condizionata sicuramente dall'assenza dai campi per molto tempo causa infortunio ma, nonostante questo, resta un giocatore seguito sul mercato. De Sciglio piace e molto a Leonardo, direttore generale del Paris Saint Germain e già in estate aveva provato ad acquistarlo. Trattativa che potrebbe clamorosamente riaprirsi a gennaio, con la Juventus, come scrive ilbianconero.com, che potrebbe accettare anche una contropartita tecnica per il terzino.

Juventus, De Sciglio piace al PSG: potrebbe essere inserita una contropartita

Come è noto, Leonardo è un grande estimatore di De Sciglio sin dai tempi in cui il terzino giocava nel Milan. Proprio per questo nel Calciomercato invernale il Paris Saint Germain potrebbe presentare un'offerta per il giocatore, che in questo momento è considerato molto utile da Sarri perché lo può schierare su entrambe le fasce.

Come scrive ilbianconero.com, la Juventus, però, potrebbe aprire ad una cessione del giocatore, in particolar modo se la società francese inserirà una contropartita tecnica apprezzata dalla dirigenza bianconera. In questo senso uno dei più seguiti è il terzino destro belga Meunier, che però è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e non sembra aver trovato ancora un intesa contrattuale per un eventuale rinnovo.

Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di aspettare anche luglio 2020 per acquistare il giocatore, in considerazione del fatto che a gennaio potrebbe offrire un contratto al belga.

Trattative con il Paris Saint Germain

Come è noto, i rapporti fra Paris Saint Germain e Juventus sono ottimi, nonostante in passato ci siano state alcune discussioni in merito soprattutto all'acquisto a parametro zero della Juventus di Coman proprio dal Paris Saint Germain.

Successivamente il francese è stato ceduto al Bayern Monaco. Un altro giocatore potrebbe trasferirsi nella società francese a gennaio: si tratta di Emre Can, già vicino in estate al trasferimento al Paris Saint Germain e che, considerando il poco impiego del tedesco in questo inizio stagione, potrebbe lasciare Torino per giocare con più continuità, anche perché in estate ci sono gli Europei ed il giocatore, per essere convocato da Loew, dovrà necessariamente raccogliere più presenze e minuti.