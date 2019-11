Il Calciomercato della Juventus si arricchisce di un nome nuovo: Manuel Lanzini. L’argentino del West Ham, secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, in particolare dal The Atlantic, sarebbe finito nel mirino di Paratici, sempre a caccia di centrocampisti di qualità. Con Ramsey spesso fuori dai giochi a causa degli infortuni e Bernardeschi che non sempre riesce a essere decisivo nel ruolo di trequartista, la sensazione è che un numero 10 serva a Sarri.

Così ecco che spunta il talento sudamericano degli Hammers, anche se il sogno per quella porzione di campo resta sempre Isco del Real Madrid. Lo spagnolo, ai ferri corti con il Real Madrid, è l’uomo che può far fare il salto di qualità ma attenzione alle concorrenti. Il Manchester City in particolare sarebbe pronto all’offerta e non sarebbe stato per niente spaventato dalla richiesta di 70 milioni di Fiorentino Perez.

Calciomercato Juventus: Lanzini è una nuova idea

Così il calciomercato della Juventus vaglia le alternative e una di queste sarebbe Manuel Lanzini. Trequartista dal talento innato, può giocare sia da trequartista, suo ruolo naturale, sia da centrocampista centrale. Occasionalmente è stato utilizzato anche sulla fascia sinistra ma per capacità tecnica si esprime meglio quando riesce ad essere al centro del gioco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il West Ham lo ha acquistato definitivamente dall’Al-Jazira nel 2016, dopo che giovanissimo si era messo in evidenza con la maglia del River Plate in patria. Un colpo di mercato che è stato fermato dal brutto infortunio della scorsa stagione, quando ha subito la lesione dei legamenti del ginocchio.

La sfortuna però è alle spalle e ad oggi ha già giocato dieci partite in Premier League con gli Hammers, mettendo anche a referto tre assist.

La valutazione del cartellino, secondo il sito specializzato transfermarkt, è di circa 20 milioni ma non sarà comunque facile strapparlo ai londinesi. L’estate scorsa Lanzini ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 segnale chiaro di come il club punti su di lui per il futuro.

La Juventus non è sola, su Lanzini c’è anche il Liverpool

La crescita esponenziale di Lanzini in questa stagione non è saltata agli occhi solo della Juventus.

Anche il Liverpool, stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra, starebbe guardando con attenzione il ragazzo, così la corsa inizierebbe ad essere più affollata del previsto con conseguente e probabile aumento del prezzo del cartellino. Vista la concorrenza molto dipenderà dalla scelta dello stesso Lanzini, che dovrà decidere se restare in Inghilterra o provare una nuova avventura professionale.

In questo senso alcuni alleati la Juve li ha già in squadra: Dybala e Higuain sono amici del giocatore e lo hanno dimostrato con messaggi importanti quando il trequartista ha subito la rottura del legamento crociato.

L’Italia sembra poter essere nel destino dell’argentino. Da quando ha iniziato a fare faville con il River Plate e con la Nazionale argentina, segnando anche un gol agli azzurri nel 2018, molti sono stati gli interessati in Serie A: l’Inter sembrava averlo messo nel mirino per il dopo Perisic, poi ci sono state Torino, Roma e Milan ma mai è stato piazzato l’affondo decisivo. Così Manuel Lanzini è rimasto al West Ham dove è cresciuto ed ora è entrato nell’orbita del calciomercato della Juventus.