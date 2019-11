La Juventus avrà un mese di gennaio ricco di lavoro per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo sulle cessioni. L'idea della dirigenza bianconera è quella di alleggerire la rosa sia per motivi di bilancio sia per dare l'opportunità ad alcuni esuberi di raccogliere più minutaggio in altre società. A rischio partenza ci sono Mandzukic, Emre Can ed uno fra Rugani e Demiral, senza contare il possibile prestito di Perin e Pjaca, che sono vicini al recupero ottimale dopo gli infortuni di fine scorsa stagione.

Proprio la punta croata, dopo aver rifiutato in estate diverse offerte, è rimasto a Torino sperando in una possibilità di essere considerato da Sarri ma l'esclusione dalla lista Champions League ha confermato la volontà della Juventus di cederlo. Dopo aver rifiutato le offerte a settembre di alcune società del Qatar, a gennaio potrebbe aprirsi di nuovo la possibilità Premier League, con il Manchester United che sarebbe interessato alla punta bianconera, da affiancare ai tanti giovani della società inglese. La Juventus però, considerando il contratto in scadenza nel 2021, non vuole regalare il giocatore ma ottenere una somma dalla sua cessione.

Juventus, secondo calciomercato.com Paratici starebbe trattando la cessione di Mandzukic al Manchester United

Secondo calciomercato.com, la Juventus è al lavoro per la cessione di Mandzukic e Paratici sarebbe volato a Londra per trattare con il Manchester United. Se in estate i bianconeri chiedevano almeno 15 milioni di euro, a gennaio si accontenterebbero anche di 10 milioni anche se secondo il noto sito sportivo il Manchester United non vorrebbe offrire più di 3-4 milioni di euro.

La Juventus, per non ottenere una minusvalenza dovrebbe venderlo almeno a 5,4 milioni di euro, ma di certo vorrebbe ricavarne di più considerando l'affidabilità tecnica del giocatore croato. Ci sarebbero anche altre società inglesi che potrebbero essere interessate alla punta bianconera ovvero Tottenham e West Ham. Da non escludere la possibilità Stati Uniti con il Los Angeles FC che potrebbe presentare un'offerta al giocatore: difficile però che il croato accetti in quanto vuole misurarsi in campionati competitivi ed il recente rifiuto del giocatore ad offerte di alcune società del Qatar ne è la dimostrazione.

Le altre trattative

Oltre alle cessioni, la Juventus sta lavorando anche ad alcuni rinnovi di contratto, su tutti quelli di Cuadrado, Higuain e Szczesny. La trattativa sui rinnovi di Cuadrado e Szczesny sarebbe in dirittura d'arrivo: il colombiano dovrebbe firmare fino al 2022 mentre il portiere polacco fino al 2024. Una risposta decisa della dirigenza bianconera alle voci che danno la Juventus interessata all'estremo difensore del Milan Donnarumma.