Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara di mercoledì alle 18:55 contro la Lokomotiv Mosca. I bianconeri, nel primo pomeriggio, partiranno alla volta della Russia e sono attesi in serata. Una volta sbarcata a Mosca la squadra si trasferirà allo stadio per il walkaround e alle 19:50 ci sarà anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino per la gara di domani sta pensando di fare alcuni cambi, anche se come sempre scioglierà i dubbi solo nelle ore che precederanno il match.

Questa mattina, la Juve è scesa in campo poco dopo le 10 e non erano presenti Paulo Dybala e Matthijs De Ligt che hanno lavorato in palestra. Poco fa inoltre, la Juve ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di Champions League e nei giocatori convocati da Maurizio Sarri non c'è il numero 4 juventino. Matthijs De Ligt rimarrà a Torino e adesso Maurizio Sarri dovrà scegliere uno fra Merih Demiral e Daniele Rugani per giocare al fianco di Leonardo Bonucci.

I convocati per la trasferta in Russia

La Juventus nel primo pomeriggio lascerà l'Italia per volare alla volta di Mosca. Sul volo che porterà la squadra in Russia non ci saranno lo squalificato Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt, che nel derby ha rimediato una distorsione alla caviglia. Per il resto Maurizio Sarri ha a disposizione tutti i suoi uomini. Ecco l'elenco dei convocati diramato dalla Juve: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.

Dunque, in questa lista manca ovviamente il nome di Matthijs De Ligt che rimarrà a Torino per smaltire il problema accusato nel derby, anche perché poi domenica la Juve è attesa dalla gara di campionato contro il Milan.

Ottimo umore in casa Juventus

Questa mattina i giocatori della Juventus sono scesi in campo alla Continassa poco dopo le 10 per svolgere l'allenamento della vigilia in vista della gara contro la Lokomotiv Mosca.

I giocatori bianconeri stamani sono apparsi di ottimo umore e hanno scherzato fra di loro. Dunque i campioni della Juve dimostrano sempre grande affiatamento e durante gli allenamenti hanno anche occasione di divertirsi. Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono con i suoi compagni durante la seduta odierna. In queste foto il Capitano della Juve scherzava con Merih Demiral, Mattia Perin e Federico Bernardeschi.

Oltre a queste belle immagini, Leonardo Bonucci ha postato su Instagram il seguente commento: "Sorridiamo: è tempo di Champions", ha scritto il numero 19 juventino sottolineando così come la squadra si stia preparando al meglio alla partita contro la Lokomotiv Mosca.