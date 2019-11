Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, Maurizio Sarri ha concesso qualche ora di relax ai suoi ragazzi. La Juventus, infatti, sta godendo di una domenica di riposo. La squadra potrà così ricaricare le batterie in vista della sfida di mercoledì contro la Lokomotiv Mosca. In Champions League, l'allenatore toscano farà qualche cambio anche perché qualche giocatore ieri sera è apparso un po' stanco.

Inoltre, contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri non potrà contare su Juan Cuadrado che sarà squalificato al suo posto probabilmente ci sarà Danilo. Mentre a sinistra ci sarà il ritorno di Alex Sandro. Mercoledì, dunque, è possibile che Maurizio Sarri faccia un po' di turnover in tutti i reparti. In avanti è possibile che si riveda Gonzalo Higuain al posto di Paulo Dybala.

La Juve riprenderà ad allenarsi lunedì pomeriggio

Quella di oggi è una domenica di riposo per la Juventus che così si gode la vittoria nel derby della Mole.

Infatti, i bianconeri riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì. Da domani, dunque, si inizierà a mettere nel mirino la sfida di mercoledì di Champions League contro la Lokomotiv Mosca e Maurizio Sarri farà le prime valutazioni di formazione. La Juve in Russia farà un po' di turnover anche perché gli impegni sono tanti e domenica prossima ci sarà anche la gara contro il Milan, perciò il tecnico toscano dovrà dosare le forze tra Champions League e campionato.

Contro la Lokomotiv un cambio sarà forzato visto che Juan Cuadrado sarà squalificato. In difesa sulla destra, al posto del colombiano ci sarà Danilo. A completare il quartetto difensivo dovrebbero esserci Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Il brasiliano tornerà tra i titolari dopo il turno di riposo che Sarri gli ha concesso nel derby di ieri sera. I dubbi più grandi in vista della Champions sono a centrocampo e in attacco.

Infatti, in mezzo al campo si va verso la conferma di Miralem Pjanic ma resta da capire chi giocherà ai suoi lati, come mezzala destra dovrebbe esserci Sami Khedira mentre da interno sinistro potrebbe toccare ad uno fra Adrien Rabiot o Blaise Matuidi.

Mercoledì novità anche in attacco

La Juve, nel match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, potrebbe presentare alcune novità anche in attacco.

Infatti, come ha spiegato ieri sera, Maurizio Sarri alcuni giocatori sono reduci da diverse partite di fila. Perciò è possibile che mercoledì Paulo Dybala e Federico Bernardeschi possano inizialmente rifiatare. Al posto del numero 33 juventino dovrebbe giocare Aaron Ramsey, mentre al fianco di Cristiano Ronaldo potrebbe toccare a Gonzalo Higuain. In ogni caso, Maurizio Sarri avrà a disposizione gli allenamenti di lunedì e martedì per valutare le condizioni dei suoi ragazzi e per decidere che formazione schierare in Champions League.