La Juventus avrebbe intenzione di mettere a segno un importante colpo a centrocampo nella prossima sessione di Calciomercato invernale. In questi giorni è stato accostato al club bianconero il nome di Paul Pogba del Manchester United (che sarebbe stato sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo), ma sembra più facile da percorrere la pista che porta a Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, infatti, ha un ruolo assolutamente marginale nel progetto di Ernesto Valverde, che preferisce puntare su giocatori dalle caratteristiche tecniche diverse (come De Jong, Arthur, Serbi Roberto e Arturo Vidal).

Rakitic sarebbe assai scontento per questa situazione, tanto che si sarebbe convinto a lasciare la Catalogna nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il giocatore di origini balcaniche, inoltre, non vorrebbe perdere gli Europei del prossimo giugno, visto che è uno dei migliori elementi della sua Nazionale. Rakitic è da tempo nel mirino di Inter e Milan, ma anche la Juventus si sarebbe mossa nelle ultime ore per monitorare con più attenzione la situazione relativa al talento croato ex Siviglia.

Mercato Juventus, Rakitic vorrebbe proseguire la sua carriera in bianconero

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo 'Sport', la priorità di Rakitic sarebbe quella di vestire la maglia della Juventus. Il forte centrocampista avrebbe rifiutato numerose offerte provenienti dalla Premier League, così come il Barcellona (che avrebbe declinato una proposta di quindici milioni di euro, proveniente, appunto, da Oltremanica).

Il club blaugrana, comunque, non intende fare sconti per il suo cartellino, che viene valutato circa trentacinque milioni di euro, non poco per un calciatore che ormai ha trentuno anni. Per la Juventus sarebbe certamente un ottimo colpo di mercato, ma il club bianconero, sempre stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe intenzionato a prelevarlo solo in prestito. Intanto, arrivano importanti notizie anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita.

Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il Milan vorrebbe strappare alla Juventus Merih Demiral nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il club rossonero lo preferirebbe a Daniele Rugani, ma la dirigenza juventina valuta il difensore centrale turco circa quaranta milioni di euro (ricordiamo che la Juventus lo ha acquistato questa estate dal Sassuolo per diciotto milioni).

Demiral sarebbe favorevole alla cessione, dal momento che in questo inizio di stagione ha giocato davvero pochissime partite, complice il fatto che Sarri vuole puntare su Bonucci e De Ligt.