La Juventus ospiterà il Milan nel posticipo di Serie A di domenica 10 novembre 2019, con la "Vecchia Signora" che cercherà di rimanere imbattuta. La squadra di casa ha iniziato in modo ottimale il campionato, il suo obiettivo dichiarato è quello di vincere la Serie A per la nona volta consecutiva. Con il bottino provvisorio di nove vittorie e due pareggi, la Juventus sembra aver alzato l'asticella in questa stagione sotto la guida Maurizio Sarri, cosa che non si può dire della squadra ospite.

Il Milan è infatti oramai uno dei "giganti dormienti" del calcio mondiale e si ritrova ancora una volta a lottare in zone di classifica poco attinenti con la sua storia. Due vittorie nelle ultime cinque partite collocano i rossoneri a ben 16 punti di distanza dalla Juventus e all'undicesimo posto in classifica. I campioni d'Italia in carica hanno vinto mercoledì in Champions League contro la Lokomotiv Mosca, grazie ad un gol realizzato all'ultimo minuto di recupero da Douglas Costa. Il Milan, invece, nel suo ultimo impegno in campionato è crollato in casa subendo una sconfitta per 2-1 per mano della Lazio.

Le ultime su Juventus-Milan: orario di inizio del big match e dove seguirlo

La gara sarà trasmessa domenica 10 novembre alle ore 20:45 su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio (canale 251). L’emittente satellitare offre agli abbonati l’app Sky Go con cui sarà possibile seguire il match su pc, smartphone e tablet.

La Juventus ha alcuni infortunati e Maurizio Sarri potrebbe a cambiare qualcosa.

Mattia De Sciglio sarebbe in dubbio per la partita di domenica, nonostante sia tornato in panchina in Champions League. Matthijs de Ligt, risultato decisivo nel Derby della Mole, non è stato convocato con la Lokomotiv Mosca a causa di un problema alla caviglia; tuttavia il centrale olandese potrebbe recuperare.

La lista degli infortuni del Milan, invece, è di minore importanza. Infatti, uno dei pochi assenti sarà Samu Castillejo, il quale ha subito un infortunio muscolare contro la Lazio.

Maurizio Pioli può però sorridere, perché Jesus Suso ha recuperato dall'infortunio e sarà della partita. Il recupero dello spagnolo è molto importante perché è stato proprio lui il match winner in Milan-SPAL della settimana scorsa nel turno infrasettimanale. Nei giorni scorsi si è fatta largo l'ipotesi di un cambio di modulo per Pioli, che vedeva il passaggio dei rossoneri alla difesa a 3: l'ipotesi però sembrerebbe sempre meno probabile.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni titolari di Juventus e Milan dovrebbe essere:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.