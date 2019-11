A concludere la dodicesima giornata di Serie A sarà il big match tra Juventus e Milan, che si sfidano alle ore 20.45 di domenica 10 novembre all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri vorranno dare continuità al proprio momento positivo sul piano dei risultati, culminato nella qualificazione agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo. Mentre i rossoneri vogliono invertire la tendenza dopo aver perso sei delle loro prime 11 partite di campionato, dato che rappresenta il peggior inizio dal 1941-1942. Mister Pioli ha perso due delle sue prime quattro partite da allenatore del "Diavolo", contro Lazio e Roma.

Le ultime news di formazione per la Juventus

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Douglas Costa dovrebbe essere schierato nel tridente offensivo bianconero dopo aver portato la Juventus alla vittoria contro la Lokomotiv Mosca. Nella trasferta in Russia è stato tenuto a riposo il francese Matuidi, che dovrebbe essere schierato ai lati di Pjanic e di Ramsey (i quali paiono in vantaggio su Khedira e Rabiot).

Notizie a parte per De Ligt e Ronaldo: il difensore olandese era stato lasciato fuori dai convocati per la trasferta russa a scopo precauzionale e ora dovrebbe essere disponibile per il big match contro il Milan. L'attaccante portoghese, sostituito a Mosca da Sarri all'81° minuto, dovrebbe stringere i denti e riuscire a giocare dal primo minuto, ma qualora non ce la facesse verrebbe sostituito da Dybala, che andrebbe così a comporre un tandem tutto argentino col "Pipita".

La probabile formazione bianconera (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Le ultime notizie di formazione del Milan

Secondo l'edizione di venerdì de 'La Gazzetta dello Sport' (ripresa dall'account Twitter di Milan Eye), Pioli dovrebbe fare sola una modifica alla formazione che è stata battuta dalla Lazio lo scorso fine settimana, schierando Suso al posto dell'infortunato Samu Castillejo.

Leo Duarte e Alessio Romagnoli saranno quindi i centrali della linea difensiva, che sarà completata dalla coppia formata da Theo Hernandez e Davide Calabria, mentre Ismael Bennacer sarà affiancato a centrocampo da Lucas Paqueta e Rade Krunic. Krzysztof Piatek sarà il centravanti, affiancato da Hakan Calhanoglu a sinistra. Vivo il ballottaggio tra l'ivoriano Kessie e Rade Krunic, con quest'ultimo che pare appunto, leggermente favorito.

La probabile formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Bennacer, Krunic (Kessie), Paqueta; Suso, Calhanoglu; Piatek.