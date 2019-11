Ieri sera, la Juventus è riuscita a vincere contro il Milan per 1-0. I bianconeri sono apparsi un po' sottotono e i tanti impegni forse si sono fatti sentire. Perciò la pausa per le nazionali arriva nel momento migliore e qualche calciatore avrà la possibilità di rifiatare un po'. Anche se la maggior parte dei campioni juventini andrà in nazionale. Ieri sera, però, i tifosi juventini non erano soddisfatti delle prestazioni di alcuni particolari giocatori della juve, in modo specifico con Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero, quando è stato sostituito da Maurizio Sarri, ha ricevuto dei fischi da parte di alcuni tifosi presenti all'Allianz Stadium.

Al termine della partita, il tecnico juventino ha difeso Federico Bernardeschi, ma non è stato l'unico a farlo. Infatti, Pavel Nedved Jr, figlio del vice presidente della Juventus, con una storia su Instagram si è scagliato contro chi ha fischiato il numero 33 bianconero: "Ma voi che fischiate Bernardeschi, esattamente, che problemi avete?".

Nedved Jr difende Bernardeschi

Molti tifosi della Juventus sono molto esigenti e spesso alcuni di loro soprattutto sui social criticano ferocemente i giocatori bianconeri.

Uno dei più bersagliati, nelle ultime settimane, è Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, però, ha la fiducia di Maurizio Sarri che nelle sue prestazioni vede il grande aiuto che il ragazzo dà alla squadra dal punto di vista tattico. Il tecnico bianconero, però, non è il solo a difendere Federico Bernardeschi che ieri è stato oggetto anche di alcuni fischi. Infatti, il figlio del vice presidente della Juventus, ovvero Pavel Nedved Jr con una storia su Instagram ha deciso di dare il suo sostegno al numero 33 juventino attaccando i tifosi che lo hanno fischiato.

Anche Sarri sta dalla parte del numero 33 juventino

Ieri sera, la Juventus non ha espresso il suo miglior calcio. La squadra bianconera, contro il Milan, è apparsa un po' in fatica e la pausa aiuterà i giocatori a ricaricarsi un po' dal punto di vista fisico. Uno dei giocatori che è stato più pizzicato durante il match di ieri è stato Federico Bernardeschi. Al termine della partita, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha preso le difese del suo giocatore: "Io penso che Bernardeschi abbia qualità straordinarie", ha dichiarato il tecnico juventino che poi ha aggiunto che forse le prestazioni del giocatore classe 95 fanno arrabbiare perché queste qualità tecniche si dovrebbero vedere con più continuità.

Sarri ha spiegato che questo è sicuramente un aspetto negativo, ma Bernardeschi nell'interpretazione del ruolo di trequartista ha un sacrificio tale che permette alla squadra di poter attuare un modulo che altrimenti la Juve non riuscirebbe a reggere. Dunque, l'allenatore bianconero ha voluto ribadire il grande apporto tattico che il giocatore classe 95 garantisce alla Vecchia Signora.