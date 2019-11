L'attuale contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan scade nel 2021 e attualmente è il giocatore del Milan con lo stipendio più alto. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', la Juventus, che ha sconfitto i rossoneri nel big match della dodicesima giornata, sta monitorando la situazione che circonda Donnarumma. Il rapporto afferma che se le trattative per il rinnovo tra il portiere, il suo agente Mino Raiola e il Milan non andranno a buon fine, la Vecchia Signora è pronta a intervenire e testare il Milan con un'offerta.

Calciomercato Milan, Andrada arriverebbe in caso di partenza di Donnarumma

Secondo quanto riportato da 'pianetamilan.it' il Milan sta pensando all'acquisto del portiere argentino Esteban Andrada, portiere classe 1991 del Boca Juniors, nella prossima finestra di trasferimento. L'attuale numero 1 rossonero, Gianluigi Donnarumma, potrebbe lasciare il club nei prossimi mesi, poiché i rossoneri stanno attualmente lottando per far quadrare il bilancio.

A tale scopo, il Milan, potrebbe dover cedere alcuni tra i suoi gioielli più preziosi e sicuramente Donnarumma è uno di questi. Secondo il giornalista argentino Costa citato da Calciomercato.com, il club rossonero ha identificato Andrada come il sostituto perfetto per il ventenne e ci sono stati contatti tra il club italiano e il Boca Juniros nel recente passato.

Il Milan sarebbe pronto ad un duello per Matic

Il Milan avrebbe intenzione di competere con 'i cugini' dell'Inter per il 31enne centrocampista serbo Nemanja Matic, secondo un rapporto dell'edizione cartacea odierna del quotidiano torinese 'Tuttosport' citato da 'Calciomercato.com'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Il rapporto descrive in dettaglio come i rossoneri stiano cercando di rafforzare il loro centrocampo nella prossima finestra di trasferimento di gennaio, con lo scopo di ribaltare la stagione e salire in classifica dopo il loro inizio incredibilmente deludente. Tuttavia, l'accordo non sarà facile da raggiungere, poiché dovranno competere con i nerazzurri di Antonio Conte.

L'Inter ha sempre tenuto d'occhio il centrocampista serbo, il cui contratto con gli inglesi del Manchester United scade il prossimo giugno.

Il giocatore serbo ha lottato per trovare un posto da titolare questa stagione sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer ed è probabile che lasci i Red Devils a gennaio. Pertanto è possibile che vedremo un derby milanese durante la prossima finestra di mercato per la firma del 31enne. Finora Matic ha collezionato solo tre presenze in campionato per il Manchester United e nonostante possa arrivare a parametro zero, secondo il portale 'transfermarkt.it' ha ancora una valutazione di 25 milioni