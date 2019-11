Uno dei giocatori che sta brillando in questo inizio stagione alla Juventus è sicuramente Paulo Dybala, che è stato decisivo in gran parte delle partite disputate in Serie A ed in Champions League. Lo stesso argentino ha confermato come Maurizio Sarri sia stato importante per il suo miglioramento, in quanto in questa stagione gioca più vicino alla porta e riesce ad essere più incisivo. Miglioramenti che non sono passati inosservati neanche a livello europeo, a tal punto che uno dei più blasonati agenti sportivi al mondo Jorge Mendes starebbe considerando la possibilità di farlo entrare nella sua scuderia.

Niente di ufficiale ovviamente, ma la sponsorizzazione di un noto marchio di cui Dybala è protagonista è stata conclusa con la mediazione di Polaris Sport, agenzia vicina alla Gestifute, di proprietà del noto agente sportivo Jorge Mendes. Una collaborazione che però attualmente riguarda solo l'ambito commerciale.

Jorge Mendes vicino a Paulo Dybala

Come confermato da Tuttosport, Jorge Mendes, agente sportivo fra gli altri di Cristiano Ronaldo, potrebbe a breve curare gli interessi economici e sportivi di Paulo Dybala.

Come già descritto in precedenza, la recente sponsorizzazione firmata dall'argentino con una nota marca di orologi 'vicina' alla Gestifute potrebbe essere solo un anticipo di una collaborazione importante con l'agente portoghese. Fra l'altro attualmente il 10 bianconero non è rappresentato da un agente FIFA, ma è gestito dal fratello Gustavo e da un amico di famiglia Jorge Antun. Resta quindi l'esigenza di affidarsi ad un agente sportivo iscritto alla FIFA e di certo Jorge Mendes, come ha già dimostrato con i suoi assistiti, sarebbe una garanzia per Paulo Dybala.

In tempi recenti ci sarebbe stato un contatto fra le parti. Il 10 bianconero ha un contratto in scadenza nel 2022 e secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera e l'argentino potrebbero incontrarsi ad inizio 2020 per discutere un eventuale rinnovo con ritocco dell'ingaggio.

La stagione di Dybala

In estate era stato vicino all'addio alla Juventus con Manchester United, Tottenham e Paris Saint Germain che sembravano interessate ad un suo eventuale acquisto. Le prestazioni di questo inizio stagione hanno evidentemente rivalutato il 10 bianconero, spesso decisivo sia in Serie A che in Champions League.

Resta vivo l'interesse del nuovo Tottenham di Mourinho ma difficilmente la Juventus attualmente valuterebbe una sua cessione, a meno di un'offerta pesante oltre i 100 milioni di euro. Intanto, con Cristiano Ronaldo non in forma ottimale, sia Dybala che Higuain stanno trascinando la Juventus a suon di prestazioni e gol.