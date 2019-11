Piatek è entrato a far parte del Milan dopo essere arrivato dal Genoa nel Calciomercato invernale della passa stagione per 35 milioni di euro, dopo aver segnato 12 gol prima di Natale con i rossoblu dopo il suo arrivo dalla Polonia. Ma i problemi dei rossoneri in questo campionato sono ben peggiori di quelli della passata stagione e lo stesso Piatek pare risentirne maggiormente, tanto che le ipotesi di un suo trasferimento sono ormai all'ordine del giorno. Il giornalista Claudio Raimondi ha dichiarato a SportMediaset che il futuro di Piatek è attualmente in discussione e una cessione a gennaio sarebbe plausibile e secondo diversi operatori di mercato il Borussia Dortmund potrebbe diventare uno dei pretendenti per il nazionale polacco.

Il club della Ruhr ha bisogno di un bomber, visti i continui problemi fisici di Reus e Alcacer.

Al fine di far arrivare Piatek - che ha realizzato solo un gol su azione nelle prime 13 partite della stagione - il Borussia Dortmund potrebbe offrire il centrocampista Mahmoud Dahoud, che precedentemente militava nel Mönchengladbach. Il 23enne ha fatto solo quattro presenze in Bundesliga finora in questa stagione e potrebbe quindi partire alla ricerca di migliori opportunità. Tuttavia non è l'unica opzione, poiché il Milan sarebbe probabilmente più interessato a un difensore centrale a causa dell'infortunio di Leo Duarte (una dichiarazione ufficiale del club di giovedì sera ha confermato che Duarte ha subito un'operazione presso la clinica per curare una frattura al calcagno).

Alla luce di ciò, il Dortmund potrebbe offrire Dan-Axel Zagadou, un difensore centrale di 20 anni che ha collezionato solo cinque presenze in tutte le competizioni sotto la guida Lucien Favre in questa stagione. Con l'ipotetico arrivo di Ibrahimovic, infatti, il Milan non dovrebbe preoccuparsi di sostituire il partente Piatek e potrebbe accettare di buon grado i due nomi proposti dai tedeschi.

Calciomercato Milan, vivo l'interesse per Emre Can

Il Milan in questo momento occupa la metà inferiore della classifica poiché la squadra non è stata in grado di creare un gioco, risultando sterile in fase offensiva.

Secondo gli ultimi rumors di mercato ​​il Milan si è interessato a Emre Can, che sta lottando per avere spazio da quando Maurizio Sarri è diventato l'allenatore della Juventus. Il giocatore tedesco ha firmato un accordo di quattro anni con i bianconeri dopo essere arrivato a parametro zero dal Liverpool due anni fa, ma ha fatto solo cinque presenze in tutte le competizioni di questa stagione. Sul giocatore ci sono però diversi club stranieri, tra i quali Borussia Dortmund e Manchester United.