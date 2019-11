Questa mattina la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Milan. Nel corso della seduta mattutina, Maurizio Sarri ha potuto testare definitivamente le condizioni di Matthijs De Ligt e Cristiano Ronaldo. In questo senso sono arrivate buone notizie visto che entrambi sono rientrati nell'elenco dei convocati del tecnico juventino.

Dunque sia De Ligt che Ronaldo, questa sera, dovrebbero essere titolari.

Perciò i due nodi più grandi di formazione sono stati risolti, ma restano ancora alcuni punti interrogativi in particolare a centrocampo e in attacco. In avanti Gonzalo Higuain sembra favorito su Paulo Dybala per affiancare CR7.

23 convocati

Poco fa, la Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Milan. Per Maurizio Sarri sono arrivate buone notizie visto che ha recuperato Matthijs De Ligt e Cristiano Ronaldo.

Ecco la lista dei 23 convocati della Juve:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Demiral, Rugani, Danilo, Cuadrado e Alex Sandro.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, e Bentancur.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi e Higuain.

Dubbio Khedira-Bentancur

I giocatori della Juventus dopo il pranzo si dedicheranno ad un po' di riposo: i campioni bianconeri infatti andranno nelle loro stanze al JHotel e ci resteranno fino alla metà di questo pomeriggio quando sarà in programma la merenda.

Solo poco prima di andare all'Allianz Stadium, Maurizio Sarri si ritroverà con i suoi ragazzi per fare la riunione tecnica, perciò fino ad allora resteranno aperti alcuni ballottaggi. Uno di questi dubbi riguarda il centrocampo visto che Sami Khedira e Rodrigo Bentancur si contendono una maglia per giocare nella mediana a tre con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Alle loro spalle, invece, agirà la difesa a quattro che dovrebbe essere composta da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro.

Dunque nella retroguardia bianconera si dovrebbero vedere i 'titolarissimi' visto che il difensore olandese ha smaltito il problema alla caviglia. L'ultimo dubbio di formazione in casa Juventus per la gara contro il Milan riguarda l'attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo sarà titolare e al suo fianco dovrebbe avere Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' sembra nettamente favorito su Paulo Dybala. A completare il reparto avanzato della Juve ci sarà Federico Bernardeschi che agirà come trequartista.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo