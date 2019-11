Domenica 1° dicembre 2019 alle ore 12:30 si giocherà all'Allianz Stadium l'incontro tra Juventus e Sassuolo, valido per il 14° turno di Serie A. I bianconeri guidano il campionato con 35 punti ma 'tallonati' ad una sola lunghezza dall'Inter di Conte in una lotta al vertice che sembra destinata a non avere ulteriori interpreti. La Vecchia Signora, rinfrancata dalla vittoria per 1-0 con l'Atletico Madrid che gli è valsa la qualificazione come prima nel Girone D, affronta i neroverdi con la statistica dalla propria parte.

Difatti gli ultimi sette incontri, tra casa e trasferta, delle due compagini in campionato sono sempre terminati con la vittoria bianconera di cui cinque volte su sette con due o più goal di scarto. D'altro canto la squadra di De Zerbi naviga in quattordicesima posizione, con una partita in meno, trovandosi tre punti sopra la 'zona retrocessione'. Nell'ultimo match ha affrontato la Lazio in casa perdendo 1-2 dove Caputo non basta per 'eguagliare' le reti di Caicedo ed Immobile.

Juventus, Higuain favorito su Dybala per una maglia

Maurizio Sarri potrebbe nuovamente optare per il 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali con una difesa a quattro formata dall'oramai 'indissolubile' coppia di centrali Bonucci-De Ligt con De Sciglio sulla sinistra e Cuadrado a destra che dovrebbe essere titolare dopo aver riposato nell'incontro di Champions.

Nei tre di centrocampo non sembrano esserci dubbi con Pjanic in mezzo e Khedira sulla sinistra, leggermente favorito su Bentancur, e Matuidi sul lato destro. Ramsey confermato come trequartista a supporto di Cristiano Ronaldo ed uno tra Dybala, reduce da una meravigliosa punizione che è valsa i tre punti in Coppa, ed Higuain col Pipita avanti per una maglia.

Sassuolo, out Berardi e tridente con Djuricic, Caputo, Boga

L'undici di De Zerbi, anche se conscia della difficile trasferta, è probabile esprima ugualmente il proprio modo 'spregiudicato' di intendere il pallone col solito 4-3-3.

Con Berardi, Rogerio, Defrel e Pegolo indisponibili le scelte per il Mister sono quasi obbligate per schierare una formazione all'altezza. Consigli in porta con Marlon, Kyriakopoulo e Toljan probabilmente titolari col ballottaggio tra Romagna e Ferrari per un posto come centrale difensivo. Locatelli, Obiang ed uno tra Duncan e Bourabia, col ghanese favorito, nei tre di centrocampo. In attacco il tridente sarà presumibilmente formato da Djuricic, Caputo e Boga.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado (Danilo), Bonucci, de Ligt, De Sciglio, Khedira (Bentancur), Pjanic, Matuidi, Ramsey, Higuain (Dybala), Cristiano Ronaldo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Romagna (Ferrari), Marlon, Kyriakopoulo, Locatelli, Obiang, Duncan (Bourabia), Djuricic, Caputo, Boga.