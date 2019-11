Atalanta-Juventus è il match che aprirà la 13^ giornata di Serie A. Due formazioni che vanno a caccia di un successo che darebbe ancor più sostanza alla loro classifica e che nel frattempo terrebbe alto il morale in attesa dei prossimi impegni di Champions League. La Juventus continua a comandare la classifica, anche se l'Inter di Conte tallona i bianconeri. Sarà un bel duello per lo scudetto fino alla fine.

L'Atalanta di Gasperini sta invece lottando per le prime posizioni, quelle che garantiscono un posto nella prossima Champions. Gli orobici non sono più una rivelazione, ma una solida realtà del nostro campionato. C'è ancora qualche dubbio da sciogliere riguardo alla probabile formazione della Juventus per questo match. Dubbi legati più che altro alle condizioni di alcuni giocatori che sono tornati malconci dalle nazionali.

L'avversario di spessore potrebbe far prendere qualche rischio in più, ma non bisogna dimenticare che la Juventus ha una rosa molto ampia e di qualità, e che all'orizzonte ci sono altre partite importanti da affrontare in Italia e in Europa. Matuidi e Pjanic dovrebbero scendere in campo.

Atalanta-Juventus: la probabile formazione bianconera

E allora quali saranno gli 11 bianconeri che scenderanno in campo?

In porta non sembrano esserci dubbi, questa volta sarà Szczesny a difendere i pali. Al centro della difesa ormai stabilmente c'è l'accoppiata formata da de Ligt e Bonucci. I dubbi invece riguardano le corsie esterne. Cuadrado potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Danilo, giocatore magari meno propulsivo nella fase offensiva. A sinistra Alex Sandro probabilmente non sarà rischiato e al suo posto giocherà De Sciglio.

A centrocampo i punti interrogativi riguardano Pjanic e Matuidi. Il bosniaco sembra aver recuperato dal problema muscolare accusato in nazionale e potrebbe essere della partita fin dal primo minuto. In caso di forfait è comunque pronto Bentancur. Matuidi invece dovrebbe essere sicuramente in campo. Smaltita la contusione accusata nell'ultimo match di campionato, il francese sarà regolarmente al suo posto.

Maglia da titolare anche per Khedira. Ramsey è favorito su Bernardeschi nel ruolo di trequartista.

In attacco ovviamente è fuori discussione la titolarità di Cristiano Ronaldo, che sarà uno dei protagonisti più attesi di Atalanta-Juventus. Il portoghese in nazionale ha ritrovato il gol e arriva a questa sfida voglioso di arricchire il suo bottino di reti personali. Al suo fianco uno tra Dybala e Higuain, pronti all'ennesima staffetta stagionale.

Un ballottaggio che Sarri probabilmente scioglierà solo in extremis, con il Pipita che sembra aver sorpassato il compagno di squadra per partire dal primo minuto.