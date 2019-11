Partita crocevia tra Milan e Napoli a San Siro. Entrambe le squadre non stanno passando un buon momento ed una vittoria sarebbe fondamentale per riuscire a ripartire. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono attualmente quattordicesimi in classifica con 13 punti mentre gli azzurri non riescono più a vincere dalla partita con il Verona e sono fuori dalla zona Europa senza contare poi l'assurda situazione che sta vivendo in seguito all'ammutinamento post Salisburgo. La scelta degli uomini da mandare in campo sarà molto importante da parte dei due allenatori. Vediamo subito le probabili formazioni.

Milan-Napoli: probabili formazioni

Il tecnico del Milan, Pioli dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza a centrocampo visto che non ha a disposizione né Calhanoglu né Bennacer entrambi squalificati. Al loro posto giocheranno Paquetà e Krunic. In difesa tornerà Musacchio che agirà con Romagnoli, Conti ed Hernandez. In attacco spazio a Piatek che sarà supportato da Suso e Bonaventura.

L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti con ogni probabilità farà delle esclusioni eccellenti che rispondono ai nomi di Callejon e Mertens.

In difesa tornerà Manolas in coppia con Koulibaly e sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Luperto. A centrocampo giocheranno Elmas, Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco avrà una chance dal primo Lozano che affiancherà Insigne.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Stefano Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabiàn; Insigne, Lozano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan SSC Napoli

All. Carlo Ancelotti