Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Emre Can. Il centrocampista tedesco, infatti, è uno degli scontenti della gestione Maurizio Sarri. Il tecnico toscano non lo considera un titolare fisso, dunque Emre Can vorrebbe cambiare aria. L'ex giocatore del Liverpool è finito nel mirino del Bayern Monaco. Can potrebbe proseguire la sua carriera proprio al club bavarese, che sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione.

Il futuro del mediano bianconero, inoltre, potrebbe intrecciarsi con quello di Massimiliano Allegri.

Il Bayern Monaco, infatti, sta valutando diverse piste per la panchina per la prossima stagione. Dopo l'addio di Kovac, ora alla guida dei bavaresi c'è Flick, che resterà a Monaco fino alla prossima estate. La dirigenza del club tedesco sta però pensando di puntare su un big e si è fatto il nome dell'ex tecnico bianconero, che avrebbe appena rifiutato la panchina del Tottenham (andata a José Mourinho) dopo l'esonero di Mauricio Pochettino. Allegri ha un contratto con la Juventus fino al 2020 e percepisce sette milioni e mezzo di euro (ancora a bilancio per il club bianconero).

Juventus, possibile scambio Emre Can-Alaba

Qualora Massimiliano Allegri dovesse diventare il nuovo tecnico del Bayern Monaco, potrebbe decidere di portare in Baviera uno dei suoi fedelissimi ai tempi della Juventus, ovvero Emre Can. Il centrocampista tedesco continua ad essere utilizzato con il contagocce da Maurizio Sarri e perciò dovrebbe accettare di buon grado un trasferimento in Germania, in uno dei club più prestigiosi al mondo.

La Juventus potrebbe decidere di girarlo come contropartita tecnica al Bayern Monaco per arrivare a David Alaba. Il terzino sinistro è uno dei pupilli di Fabio Paratici per rinforzare le fasce; il giocatore austriaco andrebbe a formare una coppia di altissimo livello con Alex Sandro. Non dimentichiamo, poi, che Alaba è un calciatore assai polivalente, dal momento che potrebbe essere impiegato anche come centrale difensivo.

La Juventus, comunque, verserebbe al Bayern Monaco anche un conguaglio economico tra i quindici e i venti milioni di euro, oltre al cartellino di Emre Can (che viene valutato circa quaranta milioni di euro). Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando con grande assiduità in vista delle prossima sessione invernale. Uno dei principali obiettivi del club bianconero è un centrocampista di qualità.

Si è fatto da tempo il nome di Paul Pogba, ma il Manchester United non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il campione francese.