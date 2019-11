La Juventus è sempre attenta al mercato dei parametri zero. A giugno 2020 tanti giocatori interessanti andranno in scadenza di contratto: solo in Premier League troviamo calciatori del calibro di Aldeirweireld ed Eriksen del Tottenham, di Willian del Chelsea mentre in Francia il Paris Saint Germain potrebbe salutare Meunier, Thiago Silva e Cavani. Proprio il difensore destro belga sarebbe un giocatore apprezzato dalla dirigenza bianconera e potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di mercato per il Calciomercato estivo.

Sarebbe la riserva ideale di Cuadrado, attualmente il titolare della fascia difensiva destra della Juventus. L'eventuale arrivo di Meunier potrebbe comportare una cessione di uno dei difensori di destra presenti nella rosa: il più papabile a lasciare la Juventus, se non a gennaio, a luglio 2020, è sicuramente Mattia De Sciglio, che piace proprio al Paris Saint Germain.

Juve, tre giocatori in scadenza nel PSG, di questi piace Meunier

Come scrive il noto sito sportivo tuttojuve.com, la Juventus starebbe seguendo da vicino l'evoluzione della situazione contrattuale del terzino destro del Paris Saint Germain Meunier.

Il classe 1991 sarebbe ritenuto l'ideale per la fascia destra della Juventus, come potenziale titolare o come riserva del colombiano Cuadrado, attuale titolare della fascia difensiva destra della Juventus. Di recente si era parlato anche di un possibile arrivo del belga già nel mercato di gennaio, in quanto il Paris Saint Germain vorrebbe acquistare nel calciomercato invernale De Sciglio. Si è parlato di un'offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di uno fra Kurzawa e Meunier ma Maurizio Sarri ritiene il terzino italiano molto importante a livello tattico perché è duttile.

Può essere infatti schierato su entrambi le fasce difensive, permettendo quindi di far rifiatare Alex Sandro, uno dei più impiegati in questo inizio di stagione. Solo se la Juventus investirà su una riserva del brasiliano a gennaio potrebbe svilupparsi una cessione di De Sciglio.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a lavorare sui parametri zero, dovrà necessariamente occuparsi di alcuni cessioni nel mercato di gennaio.

Ci sono infatti alcuni esuberi che, sia per motivi di bilancio che per esigenze di impiego, potrebbero lasciare Torino nel calciomercato invernale. Oltre ai soliti Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca attenzione anche alla posizione di Demiral. Attualmente il difensore turco non è considerato molto da Sarri, che gli ha preferito Rugani sia contro il Genoa che contro la Lokomotiv Mosca. Per il difensore turco ci potrebbe essere un trasferimento probabilmente in prestito, si parla molto dell'interesse del Milan.