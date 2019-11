Il finale del 2019 sarà ricco di partite per la Juventus e si concluderà il 22 dicembre con il match di Super Coppa italiana contro la Lazio. Nonostante quindi il calcio giocato sia l'argomento principale dei media sportivi, non mancano però le 'solite' indiscrezioni di mercato, soprattutto perché durante il Calciomercato invernale potremmo assistere a diverse trattative interessanti. Il noto esperto di calciomercato della Rai Paolo Paganini, su Twitter, ha postato un tweet sibillino che riguarda in particolar modo tre squadre della Serie A, Juventus, Inter e Milan.

La società di Suning starebbe lavorando all'acquisto di Chiesa mentre il Milan è pronto ad accogliere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Proprio lo svedese, in un'intervista recente, ha sottolineato che Milano è la sua seconda casa, un messaggio indiretto alla dirigenza milanista. Sulla Juventus invece ha sottolineato come la dirigenza bianconera starebbe lavorando a due grandi acquisti per il calciomercato estivo.

'Icardi e Pogba possibili colpi della Juventus'

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di calciomercato della Rai, ha tweetato di recente "Icardi e Pogba possibili colpi della Juventus".

Per il noto giornalista i bianconeri starebbero lavorando a questi due grandi acquisti per rinforzare centrocampo e settore avanzato. A proposito del francese, vuole lasciare il Manchester United, e le destinazioni più probabili potrebbero essere Juventus e Real Madrid. Il tecnico degli spagnoli Zidane vorrebbe portare il suo connazionale a Madrid ma più volte Pogba ha strizzato l'occhio alla Juventus. Di certo, per acquistarlo ci vorrà una notevole somma, si parla di circa 120 milioni di euro. Riguardo ad Icardi, le recenti prestazioni dell'argentino stanno confermando la sua qualità realizzativa, il Paris Saint Germain vanta un diritto di riscatto a 70 milioni di euro ma il giocatore potrebbe opporsi al trasferimento in Francia. Non è quindi da escludere che la Juventus possa decidere di investire anche sulla punta di proprietà dell'Inter.

Bonjour. Dalla vicina Monaco mi arrivano i seguenti spifferi: trattativa #Ibrahimovic #Milan ben avviata (chissà cosa penseranno ora chi non voleva più lo svedese) #Icardi e #Pogba possibili colpi #Juventus per giugno. #Inter su #Chiesa. — Paolo Paganini (@PaPaganini) November 28, 2019

Ibrahimovic al Milan, Chiesa all'Inter

Sempre su Twitter Paganini ha sottolineato il possibile trasferimento dello svedese al Milan, anche se ieri in conferenza stampa il tecnico del Bologna Mihajlovic non ha escluso un suo arrivo nella società emiliana.

Riguardo invece al centrocampista offensivo della Fiorentina la possibilità di un trasferimento all'Inter è concreta. Conte stravede per il nazionale italiano, inoltre il rapporto non di certo ideale fra il giocatore e la Fiorentina potrebbero portare ad una cessione del centrocampista offensivo durante il calciomercato estivo.