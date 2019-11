Non era l'Italia delle prime due partite, nell'atteggiamento in campo e negli effettivi, ma c'è da dire che anche il Paraguay ha rivoluzionato l'undici titolare per una gara che doveva decidere il primo posto del girone F ai Mondiali Under 17 in Brasile. Hanno vinto i giovani sudamericani in rimonta, hanno avuto il merito di crederci di più quando gli azzurrini sono colpevolmente spariti dal campo dopo un'ottima mezz'ora.

La Albirroja vince dunque il raggruppamento, i ragazzi di Nunziata sono secondi e negli ottavi di finale affronteranno l'Ecuador. In caso di successo avrebbero trovato l'Argentina che, invece, toccherà in dote al Paraguay.

Buona Italia nella prima mezz'ora

Dunque formazioni che possiamo definire sperimentali, tra le file italiane Carmine Nunziata tiene a riposo parecchi titolari compresa la 'stellina' Willy Gnonto ed anche Gustavo Moringio sull'altro fronte opera diversi cambi rispetto alla formazione che aveva strapazzato le Isole Salomone.

Alla prima, vera occasione però l'Italia passa in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio di punizione Oristanio serve un pallone d'oro all'altro interista Pirola che gonfia la rete paraguaiana. Gli azzurrini giocano in scioltezza ed intorno alla mezz'ora sfiorano anche il raddoppio con una bella conclusione a giro di Oristianio. Poi vengono fuori i nostri avversari, prima il palo salva Rinaldi dalla conclusione di Lopez, poi Moringio toglie un difensore come Benitez per inserire Presentado, giocatore dalle spiccate doti offensive e schiera uno spregiudicato 4-2-4.

La mossa si rivela azzeccata, la difesa azzurra inizia pericolosamente a sbandare: prima capitola al 37' con Duarte che raccoglie un assist dalla sinistra e fa secco Rinaldi, poi ancora con Lopez che coglie il secondo palo della serata. Il primo tempo si chiude comunque sull'1-1.

Quinonez firma la rimonta

La ripresa si apre così come si era chiusa la prima frazione, con il Paraguay in attacco. Le notizie che arrivano dal match che oppone il Messico alle Isole Salomone non sono rassicuranti, i centramericani stanno giocano al tiro a segno (l'altra gara del girone terminerà con un roboante 8-0, ndr) con la malcapitata formazione oceanica ed il rischio di un possibile sorpasso in caso di mancata vittoria è concreto.

Dunque i ragazzi di Moringio premono per trovare quel gol che gli permetterebbe di scavalcare l'Italia in classifica, marcatura che arriva quasi subito, al 51', sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina: Quinonez approfitta della torre di un compagno per beffare Rinaldi con un tocco sottoporta: 2-1. Nunziata si rende conto che la sua Italia sta giocando male e cerca di correre ai ripari: toglie Panada ed Oristanio ed inserisce Tongya e Brentan.

Il doppio cambio regala una maggiore vivacità al gioco azzurro che guadagna metri preziosi sfiorando il pareggio con Boscolo che 'grazia' letteralmente il portiere paraguaiano Angel Gonzalez. Il punto del 2-2, tuttavia, non arriverà: l'Italia si deve dunque accontentare della piazza d'onore e si prepara alla sfida che la vedrà opposta all'Ecuador il 7 novembre. Sulla carta è un avversario più abbordabile rispetto all'Argentina, ma ovviamente sarà il campo a dirci se questa impressione è autentica o semplicemente influenzata dal blasone dell'Albiceleste.

Italia-Paraguay 1-2, il tabellino

Italia (4-3-1-2): Rinaldi; Moretti, Riccio, Pirola, Barbieri; Boscolo, Panada (55' Tongya), Giovane; Capone; Arlotti, Oristanio (55' Brentan). Ct. Nunziata

Paraguay (4-4-2): Angel Gonzalez; B. Duarte, Benitez (35' Presentado, 44' Acosta), Ortiz, Gonzalez; Barrios, Quinonez, Lopez, Peralta (76' Viera); Ovelar, D. Duarte. Ct. Morinigo

Reti: 3' Pirola (I), 37' D. Duarte (P), 51' Quinonez (P).

Il programma degli ottavi di finale