Le grandi del calcio italiano continuano a muoversi tra cessioni strategiche, nuovi obiettivi e giovani talenti da valorizzare. In casa Juventus tiene banco la situazione di Khéphren Thuram, finito nel mirino del Paris Saint-Germain e potenzialmente destinato a diventare una delle operazioni più importanti dell'estate bianconera. Nel frattempo l'Inter è alla ricerca dell'erede di Denzel Dumfries sulla corsia destra, mentre il Napoli prosegue il lavoro di programmazione sui propri giovani, con Luis Hasa pronto a ripartire per accumulare ulteriore esperienza.

PSG su Thuram: la Juventus può realizzare una maxi plusvalenza

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il Paris Saint-Germain avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, considerato uno dei possibili sacrifici eccellenti della Juventus, avrebbe già dato il proprio gradimento a un eventuale trasferimento nella capitale francese, facilitando così il lavoro del club parigino.

I dialoghi sarebbero ancora in una fase preliminare, ma la situazione viene seguita con particolare attenzione dalla dirigenza bianconera. Due anni fa la Juventus investì circa 20 milioni di euro per portare Thuram a Torino; oggi, grazie alla crescita del giocatore e alle prestazioni offerte nelle ultime stagioni, la sua valutazione sarebbe salita fino a sfiorare i 40 milioni.

Una cifra che rappresenterebbe molto più di una semplice cessione. L'eventuale operazione consentirebbe infatti alla società piemontese di realizzare una plusvalenza significativa, elemento particolarmente importante in vista delle esigenze di bilancio e degli obiettivi economici fissati entro il 30 giugno. Per questo motivo, qualora il PSG dovesse presentare un'offerta vicina alle richieste juventine, la trattativa potrebbe rapidamente entrare nel vivo.

Inter su Dodò dopo il caso Palestra, Napoli pronto a rilanciare Hasa

In casa Inter, invece, le attenzioni sarebbero rivolte alla corsia destra. Dopo la partenza di Denzel Dumfries verso il Real Madrid, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un sostituto all'altezza.

Il nome in cima alla lista sembrava essere quello di Marco Palestra, ma il blitz del Chelsea ha complicato notevolmente i piani del club milanese. Per questo motivo, secondo quanto riferito su X dall'esperto di mercato Edoardo Mecca, l'Inter starebbe valutando con crescente interesse il profilo di Dodò. Il terzino della Fiorentina conosce già perfettamente la Serie A e rappresenterebbe una soluzione immediatamente pronta per il livello richiesto dai nerazzurri. La sua esperienza e la capacità di abbinare spinta offensiva e affidabilità difensiva lo renderebbero un candidato particolarmente gradito alla dirigenza.

Sul fronte Napoli, infine, continua il lavoro sui giovani di prospettiva. Luis Hasa è appena rientrato dal prestito alla Carrarese, ma la sua permanenza in azzurro potrebbe essere soltanto temporanea.

Il centrocampista classe 2004 sarebbe infatti al centro di nuovi colloqui tra il club partenopeo e l'Avellino. L'idea sarebbe quella di permettere al ragazzo di proseguire il proprio percorso di crescita attraverso un'altra esperienza da protagonista, probabilmente ancora con la formula del prestito, così da accumulare minutaggio e continuità prima di tentare il definitivo salto nel calcio di alto livello.