La Juventus non sta vivendo un ottimo periodo di forma soprattutto in campionato, dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta pesante contro la Lazio. Nonostante il tecnico bianconero Maurizio Sarri si sia dichiarato soddisfatto della partita dei suoi, soprattutto per il primo tempo, pesa il crollo fisico e mentale nella ripresa, dovuto anche all'espulsione subita da Cuadrado. Dalla Spagna però arrivano voci pesanti riguardanti Cristiano Ronaldo, che starebbe vivendo un momento difficile alla Juventus soprattutto perché si è visto sfuggire negli ultimi due anni la possibilità di vincere due Palloni d'Oro.

Nel 2018 infatti è finito nelle mani di Luka Modric mentre quest'anno ha vinto di nuovo Leo Messi, con Cristiano Ronaldo arrivato terzo dietro al difensore olandese del Liverpool Van Dijck. Secondo il quotidiano spagnolo ABC infatti, se il portoghese fosse rimasto al Real Madrid, i premi sarebbero andati a lui. Inoltre questa stagione pesa anche la figura ingombrante di Paulo Dybala, che inizia ad avere molta attenzione mediatica, oscurando quella di Cristiano Ronaldo.

Juve, ABC: 'Cristiano Ronaldo infastidito da Dybala'

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo ABC, "Cristiano Ronaldo è infastidito da Dybala".

Il 10 bianconero, soprattutto in questa stagione, sta avendo molta visibilità e un notevole impatto anche a livello commerciale. La faccia da bravo ragazzo e i gol pesanti dal 10 bianconero stanno evidentemente aiutando l'argentino a ricevere molta attenzione mediatica e proprio questo non sarebbe apprezzato da Cristiano Ronaldo, da sempre ritenuto il principale riferimento tecnico e commerciale delle squadre in cui ha giocato. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, ma è evidente il disappunto del portoghese soprattutto per il fatto di non aver vinto il Pallone d'Oro negli ultimi due anni.

L'aver disertato la premiazione a Parigi e la presenza al Gran Galà del Calcio (in cui è stato premiato come miglior giocatore della scorsa stagione della Serie A) testimoniano come il giocatore sia in polemica con i giornalisti che votano per l'assegnazione del principale premio individuale a livello mondiale.

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus

A smentire l'addio del portoghese ci ha pensato dapprima il suo agente sportivo Jorge Mendes e successivamente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici: entrambi hanno confermato che Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus anche la prossima stagione.

Intanto il portoghese spera di trionfare questa stagione con la maglia bianconera, in Italia e in Europa, così da poter avere altre chance per ambire al Pallone d'Oro del 2020.