Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che pare essersi completamente ritrovato grazie alla gestione di Maurizio Sarri. L'attaccante argentino ha infatti inanellato una serie di prestazioni maiuscole, risultando più volte decisivo. I suoi colpi di genio non sono passati di certo inosservati, tanto che l'Atletico Madrid si sarebbe nuovamente messo sulle sue tracce. Il club spagnolo lo aveva già seguito nella scorsa sessione di calciomercato estivo e sarebbe pronto a tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato.

Dybala sta oscurando Cristiano Ronaldo, dopo che la scorsa stagione aveva notevolmente sofferto il ruolo inedito molto lontano dalla porta in cui lo faceva giocare Massimiliano Allegri. Con Sarri, Dybala è tornata a fare la differenza, come dimostrano le sette reti segnate finora, tra campionato e Champions League (senza dimenticare alcuni assist magistrali). Contro l'Atletico Madrid ha trasformato in gol una punizione capolavoro da una posizione apparentemente impossibile, giocata che ha dato il primo posto nel girone di Champions League alla Juventus.

Proprio l'Atletico Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta molto alta per convincere il club bianconero a privarsi del suo gioiello argentino.

Possibile assalto dell'Atletico Madrid a Paulo Dybala

Dybala è molto stimato dal tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che lo avrebbe già chiesto alla dirigenza dei Colchoneros. Il suo connazionale, inoltre, alla fine della partita tra Juventus e Atletico lo ha abbracciato con entusiasmo; tra i due, infatti, ci sarebbe un bellissimo rapporto e la dirigenza del club madrileno vorrebbe sfruttarlo per cercare di strappare Dybala alla Juventus.

Gli spagnoli sognano di affiancarlo a Joao Felix per una coppia offensiva all'insegna di estro e fantasia pura. La dirigenza bianconera, comunque, vorrebbe offrire a Dybala un lauto rinnovo fino al 2024, dato che al momento il contratto della Joja scadrà tra tre anni. Dybala potrebbe così arrivare a guadagnare circa dieci milioni di euro a stagione. Il cartellino dell'attaccante argentino, comunque, è valutato almeno cento milioni di euro dalla Juventus. Su Dybala, inoltre, sarebbe molto forte anche l'interesse di alcuni top club del calcio europeo, come il Real Madrid e il Barcellona; senza dimenticare il Tottenham che ha mandato alcuni emissari per osservarlo da vicino nel match contro l'Atletico Madrid.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.