La Juventus sarà una delle protagoniste del Calciomercato invernale: a movimentare il mercato bianconero potrebbero essere più le cessioni che gli acquisti, con tanti giocatori considerati esuberi dalla dirigenza bianconera. Sono almeno cinque i giocatori sul piede di partenza: Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Proprio i primi tre potrebbero portare ad un incasso importante per la società bianconera, almeno 70 milioni di euro, che potrebbero essere reinvestiti già durante il calciomercato invernale.

Uno degli investimenti più importanti potrebbe riguardare il settore avanzato: secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport la Juventus sarebbe vicina all'acquisto della punta norvegese del Salisburgo Haaland. Come è noto il classe 2000 è seguito da molte squadre a livello europeo, su tutte Lipsia, Borussia Dortmund e Real Madrid, la Juventus però potrebbe chiudere già a gennaio sfruttando anche l'amicizia fra l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola e il vice presidente della Juventus Pavel Nedved.

Le due parti hanno già trattato in estate, con l'arrivo a Torino di un altro assistito dell'agente italiano, ovvero il difensore centrale olandese De Ligt.

Juve, sarebbe vicino l'arrivo di Haaland: pronti 30 milioni

Secondo Tuttosport la punta norvegese Haaland sarebbe vicina all'arrivo alla Juventus già nel mese di gennaio. La trattativa potrebbe svilupparsi sulla base di 30 milioni di euro, somma relativamente contenuta per il classe 2000 che ha dimostrato soprattutto in Champions League di essere un giocatore pronto per le grandi squadre. La punta norvegese nel 2018 sarebbe stata vicina all'arrivo alla Juventus dalla squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, il Molde, ma il suo ex agente e suo papà consigliarono di iniziare con una tappa intermedia in Europa così da avere l'opportunità di crescere giocando titolare.

Scelta rivelatasi azzeccata in quanto attualmente Haaland è uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe già definito l'intesa contrattuale con il giocatore, che dovrebbe firmare un contratto di diversi anni a 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Altri possibili arrivi a gennaio

La scelta di Maurizio Sarri di affidarsi al tridente nelle ultime partite potrebbe quindi portare all'arrivo di una punta di scorta, anche perché l'altra presente in rosa è destinata a lasciare Torino a gennaio: ci riferiamo a Mario Mandzukic. Di certo, qualora fosse confermata anche la partenza di Emre Can, non è detto che la Juventus non investa anche su un altro centrocampista. Si è parlato di un possibile scambio con il Paris Saint Germain, con il nazionale tedesco a Parigi ed il mediano argentino Paredes a Torino.