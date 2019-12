La Juventus ha concluso il 2019 non di certo nella maniera ideale per quanto riguarda i risultati sportivi: la sconfitta in Supercoppa Italiana pesa molto alla squadra e ai sostenitori bianconeri, che sognavano di trascorrere le festività di Natale con un trofeo in bacheca. Se però a livello sportivo c'è stata una vera e proprio delusione, non si può dire altrettanto per le vicende finanziare riguardanti la società bianconera: come ha confermato la Juventus sul proprio sito ufficiale, arrivano buone notizie sul fronte dell'aumento di capitale per la società presieduta da Andrea Agnelli.

Come si legge sul comunicato emesso dalla Juventus "si è conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati". In poche parole sono stati venduti i diritti d'opzione non esercitati per un controvalore complessivo pari a oltre due milioni e seicentomila euro..

Aumento di capitale: conclusa in anticipo l'offerta in borsa

Sono ben 24 milioni e ottocentomila i diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di quasi 8 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.

Tutti questi diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati e "potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni al prezzo di euro 0,93 per azione".

Un passo importante ai fini dell'aumento di capitale, con la Juventus che dovrebbe quindi disporre di 300 milioni di euro da dedicare all'implementazione delle infrastrutture, a rafforzare la rosa sul mercato e ad estinguere i debiti contratti nell'ultimo bilancio d'esercizio. Proprio durante l'assemblea degli azionisti Andrea Agnelli ha voluto ufficializzare questo aumento di capitale, sottolineando come sia stata una scelta non per ripianare i debiti degli ultimi tempi associati agli acquisti di Cristiano Ronaldo o di De Ligt, ma una volontà di far crescere ulteriormente a livello sportivo ed economico una società importante come la Juventus.

Aumento di capitale: conclusa in anticipo l'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ➡️ https://t.co/afA8gMB2st pic.twitter.com/dEjpcKjbVW — JuventusFC (@juventusfc) 23 dicembre 2019

La strategia economica della Juventus

D'altronde, Andrea Agnelli ha avuto modo di rimarcare come l'obiettivo della Juventus sia quello di portare ogni anno in bianconero "nuovi Cristiano Ronaldo" più giovani ed in questo senso l'arrivo di De Ligt in estate dall'Ajax (acquistato per 75 milioni di euro) testimonia la coerenza e la strategia economica e sportiva della società bianconera. Il presidente Andrea Agnelli è consapevole infatti che i grandi campioni permettono l'ulteriore crescita commerciale della Juventus, incrementando quindi i ricavi da sponsorizzazioni e dal merchandising. Inoltre sarà necessario raccogliere anche risultati sportivi per aumentare i ricavi: l'obiettivo dei bianconeri è arrivare a 1 miliardo di euro emulando il Barcellona.