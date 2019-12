In queste ore è tornato d'attualità il futuro di Mario Mandzukic. Il bomber croato sembra essere ad un passo dall'addio alla Juventus. Infatti, il giocatore sarebbe stato 'pizzicato' in Qatar e sul web circolano anche alcune immagini che lo ritraggono nelle strutture dell'Al Duhail.

Secondo alcune indiscrezioni Mario Mandzukic avrebbe già fatto le visite mediche con il club del Qatar. Dunque, il bomber croato sarebbe a un passo dall'addio al club bianconero e potrebbe presto ritrovare al club dell'Al Duhail l'ex compagno di squadra Medhi Benatia.

La Juve potrebbe salutare il bomber croato

Dopo quattro anni e mezzo, la Juventus si appresta a salutare Mario Mandzukic. Il croato sarebbe in Qatar per sostenere le visite mediche con l'Al Duhail. Il bomber sarebbe pronto a firmare un contratto di 18 mesi con la sua nuova squadra.

Secondo Sky Sport, la Juventus per il cartellino del croato potrebbe incassare circa 5 milioni. Negli ultimi mesi il giocatore era fuori dal progetto bianconero e Maurizio Sarri non poteva contare su di lui. Mario Mandzukic non si allenava più con i compagni e non rientrava mai nell'elenco dei convocati del tecnico juventino.

Questa situazione era emersa a settembre quando il bomber croato era stato proprio al centro di alcune trattative con il Qatar, che però non andarono a buon fine. Adesso, però, la pista qatariota si sarebbe riaperta e Mandzukic sembra davvero ad un passo dall'Al Duhail.

I tifosi juventini, già la scorsa settimana, avevano deciso di salutare il bomber croato dedicandogli alcuni cori, dunque il popolo bianconero aveva intuito che ormai l'avventura del giocatore ex Atletico Madrid in quel di Torino era arrivata ai titoli di coda. Mario Mandzukic alla Juve ha vinto quattro scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppe.

Anche Emre Can resta in uscita

Mario Mandzukic potrebbe non essere l'unico giocatore che nella finestra invernale di mercato lascerà la Juventus. Infatti, anche Emre Can sarebbe ad un passo dall'addio.

Il tedesco piace e anche parecchio al Paris Saint-Germain. Il club transalpino avrebbe già avviato i contatti per arrivare a Emre Can e non è da escludere che i due club pensino ad uno scambio di mercato.

Infatti, la Juve potrebbe cedere al Psg, il centrocampista tedesco, mentre i francesi potrebbe dare in cambio ai bianconeri il cartellino di Leandro Paredes. Dunque, nelle prossime settimane bisognerà tenere sotto controllo l'asse Torino-Parigi perché potrebbero svilupparsi delle interessanti trame di mercato. In ogni caso, il futuro di Emre Can sembra lontano da Torino: peraltro nelle ultime partite, Maurizio Sarri ha dato un po' più di spazio al tedesco, il quale però non ha dato le risposte sperate.