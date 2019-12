La Juventus è sempre molto attenta alle opportunità di mercato a parametro zero, lo dimostrano le numerose trattative avviate dalla dirigenza bianconera negli ultimi anni: Emre Can, Rabiot e Ramsey sono solo alcuni degli arrivi a zero della gestione Agnelli e la prossima estate potrebbe aggiungersi un altro giocatore di qualità. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo acquisto a parametro zero della Juventus potrebbe essere Christian Eriksen. Il centrocampista danese va in scadenza a giugno 2020 e avrebbe deciso di non rinnovare con il Tottenham.

Il direttore sportivo bianconero Paratici è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri il centrocampista offensivo danese, ma dovrà battere la concorrenza di molte società. In Spagna sia Barcellona che Real Madrid seguono il giocatore, mentre la principale rivale della Juventus in Serie A è l'Inter.

Juventus, Eriksen potrebbe arrivare in estate a parametro zero

La nuova Juventus di Maurizio Sarri potrebbe accogliere la prossima stagione un altro acquisto di qualità: potrebbe infatti arrivare a parametro zero da luglio 2020 il centrocampista Eriksen, uno dei principali talenti della Premier League.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile trasferimento a Torino nel Calciomercato invernale con il Tottenham che avrebbe chiesto in cambio il centrocampista Adrien Rabiot. Trattativa che però non dovrebbe concretizzarsi in quanto la Juventus crede ancora molto al centrocampista francese, arrivato con gli onori della critica ma che sta facendo fatica ad adattarsi alla Juventus ed in generale alla Serie A. Eriksen rappresenta una possibilità di mercato, ma potrebbe essere non la sola a parametro zero per la prossima stagione: i bianconeri infatti lavorano anche sul altri giocatori.

Il mercato dei parametri zero

Oltre ad Eriksen, la Juventus segue altre occasioni di mercato: restando in Premier League piacciono sia Aldeirwereild che Vertonghen, difensori del Tottenham, mentre al Chelsea il giocatore maggiormente apprezzato dal tecnico bianconero Sarri è il brasiliano Willian. L'allenatore toscano lo ha infatti allenato nella sua esperienza professionale nella società inglese e ne conosce tutte le qualità. Al Paris Saint Germain gioca il terzino destro Meunier e secondo le ultime indiscrezioni la società francese lo avrebbe offerto alla Juventus inserendoci anche un'offerta cash per arrivare al cartellino di De Sciglio.

Intanto ci attendiamo un mercato di gennaio attivo per la Juventus soprattutto in tema cessioni: a partire dovrebbero essere la punta Mandzukic, che piace al Manchester United, Perin e Pjaca, entrambi potrebbero lasciare la Juventus in prestito per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni subiti a fine scorsa stagione.