L'Inter nel match contro la Fiorentina ha dimostrato per l'ennesima volta la difficoltà di sostenere tante partite consecutive proprio per le poche alternative ai titolari. Si è notata infatti una stanchezza importante soprattutto del settore avanzato, con Lautaro Martinez e Lukaku che sono fra i giocatori più utilizzati da Conte in questa prima parte della stagione. Resta evidente quindi l'esigenza da parte della società di Suning di investire sul mercato per garantire al tecnico pugliese delle riserve all'altezza, anche perché l'Inter dovrà affrontare l'Europa League, competizione sicuramente molto dispendiosa a livello fisico.

I principali acquisti dovrebbero essere per il centrocampo e il settore avanzato: si è parlato di un interesse per il terzino sinistro (ma che può giocare anche esterno del centrocampo a cinque) del Chelsea Marcos Alonso, ma il nome più chiacchierato in chiave mercato resta quello del centrocampista Arturo Vidal. Il cileno potrebbe considerare un trasferimento all'Inter non solo perché non è considerato un titolare al Barcellona ma anche perché ritornerebbe a lavorare con un tecnico che lo ha valorizzato quando insieme erano alla Juventus, Antonio Conte.

Inter, Vidal resta una possibilità concreta: è oramai una riserva al Barca

Uno dei giocatori più apprezzati dall'Inter sul mercato resta Arturo Vidal, che ha brillato nel match contro il Barcellona contribuendo ad eliminare la squadra di Conte dalla Champions League. Tuttosport ha svelato un interessante retroscena in merito al quale il cileno nel post partita di Inter-Barcellona si sarebbe diretto nello spogliatoio della squadra di Conte per salutare i giocatori e il suo ex tecnico alla Juventus.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

Proprio questo alimenta ulteriormente la possibilità di un passaggio del centrocampista del Barcellona all'Inter. D'altronde, Vidal è oramai considerato una riserva da Valverde e nel match di campionato spagnolo contro la Real Sociedad si è di nuovo seduto in panchina. Dall'altra però, considerato i trascorsi bianconeri del giocatore, il cileno potrebbe decidere di evitare un trasferimento all'Inter, anche perché è rimasto molto legato ai sostenitori bianconeri.

Il mercato dell'Inter

In ogni caso l'Inter lavora per rinforzare la sua rosa, piace il centrocampista offensivo del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta) Kulusevski.

Quest'ultimo continua a brillare nella squadra allenata da D'Aversa ed è stato decisivo nella vittoria del Parma al San Paolo contro il Napoli. Nelle ultime ore poi sono arrivate altre conferme di un possibile interessamento dell'Inter per la punta del Chelsea Giroud, oramai una riserva nella società inglese. Il giocatore ha bisogno di giocare anche per ottenere la convocazione agli Europei 2020 con la Francia.