La Juventus, dopo il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina, è ritornata di nuovo prima in Serie A proprio in compagnia della squadra allenata da Antonio Conte. Nella partita vinta contro l'Udinese per 3 a 1, Sarri ha per la prima volta schierato dall'inizio il tridente pesante formato da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala, con ottimi risultati, dato che nel primo tempo i bianconeri sono riusciti a portarsi sul 3 a 0. Solo nella ripresa, a pochi minuti dalla fine, l'Udinese ha accorciato, ma resta importante la prestazione della squadra, che ha saputo mantenere l'equilibrio nonostante il tridente pesante.

E, a proposito di settore avanzato, nelle ultime ore alcuni media sportivi sono ritornati a parlare della punta croata Mario Mandzukic, oramai fuori rosa e destinato a lasciare Torino a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, considerando che la principale società interessata al giocatore in estate (il Manchester United) si sarebbe defilata per il suo eventuale acquisto, per il croato si potrebbe clamorosamente riaprire la pista del campionato del Qatar.

Juventus, il croato potrebbe trasferirsi in Qatar

Secondo il noto giornale sportivo milanese, Mario Mandzukic, dopo aver rifiutato diverse offerte di società del Qatar a settembre, potrebbe alla fine decidere di trasferirsi a gennaio nel campionato asiatico.

Ci sarebbero infatti almeno tre società interessate alla punta croata che potrebbero garantirgli l'attuale stipendio che percepisce alla Juventus: Al Rayyan, l’Al Gharafi el’Al Duhaill sono le squadre pronte a superare anche il tetto dei sei milioni di euro a stagione per diversi anni. Attualmente il giocatore guadagna alla Juve circa 5,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2021. Come è noto, l'eventuale cessione del croato non solo permetterebbe di incassare una buona somma (la Juventus spera di venderlo per almeno 10 milioni di euro), ma anche di risparmiare sul suo ingaggio che ancora pesa in maniera consistente sul bilancio bianconero.

Il giocatore ha rifiutato in estate diverse offerte

In estate il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento al Manchester United, che era disposto a spendere anche 15 milioni di euro per lui. Proprio la scelta di quest'ultimo di rifiutare le tante offerte arrivate, avrebbe poi portato la società bianconera a metterlo fuori rosa, escludendolo evidentemente anche dalla lista Champions League. Da notare come all'Allianz Stadium, durante il match contro l'Udinese del 15 dicembre, alcuni tifosi hanno dedicato a Mandzukic alcuni cori di sostegno e di apprezzamento.

D'altronde i sostenitori bianconeri non dimenticano l'apporto del giocatore in questi anni di Juventus.