La Juventus è molto attiva sul mercato, in vista della riapertura della sessione invernale. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero starebbe monitorando con grande attenzione uno dei migliori talenti del nostro campionato. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, autore di una prima parte di stagione a dir poco strabiliante. Il centrocampista di nazionalità svedese ha fatto benissimo anche nell'ultimo match di campionato contro il Napoli, nel quale è stato autore di una rete e di un assist decisivo che hanno reso infernale l'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del club partenopeo.

Kulusevski è un giocatore di proprietà dell'Atalanta e attualmente è in prestito al Parma, squadra nella quale è letteralmente esploso. Sarà però veramente molto difficile strappare il giocatore al club crociato. Il direttore sportivo del Parma Faggiano, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di cederlo nella prossima sessione di Calciomercato invernale ed avrebbe deciso di blindarlo fino al termine della stagione.

Mercato Juventus, derby con l'Inter per Dejan Kulusevski

Il calciatore svedese ha convinto tutti con il suo ottimo inizio di stagione.

Non è un caso che su di lui sia piombata la Juventus. Il club bianconero dovrà però fare i conti con la concorrenza dell'Inter. Kulusevski sarebbe infatti un vero e proprio pallino del tecnico nerazzurro Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. La Juventus, comunque, avrebbe intenzione di dare l'assalto a Kulusevski già dalla prossima sessione di calciomercato invernale. Un altro giocatore finito nelle mire del club bianconero è Leandro Paredes del Paris Saint Germain.

La dirigenza parigina ha pagato ben quaranta milioni di euro allo Zenit San Pietroburgo per averlo, ma il tecnico Thomas Tuchel non lo considera un titolare. L'ex allenatore del Borussia Dortmund preferisce addirittura Marquinhos come centrale di centrocampo. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus potrebbe proporre al Paris Saint Germain il cartellino di Emre Can (che è comunque seguito anche da alcuni club della Bundesliga e della Liga spagnola). Leandro Paredes gradirebbe la destinazione bianconera, tanto che ad "ESPN" ha dichiarato: "Non ho intenzione di tornare al Boca Juniors per chiudere la mia carriera, dal momento che in Europa ho tantissime offerte.

Tornerò in Argentina quando avrò l'età giusta. In ogni caso preferisco di gran lunga vincere la Copa Libertadores con il Boca piuttosto che vincere la Champions League con il Paris Saint Germain".