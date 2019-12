La Juventus al momento resta una delle società più chiacchierate per quanto riguarda il mercato, ma le principali trattative sugli acquisti dovrebbero svilupparsi soprattutto nel Calciomercato estivo. Come è noto la dirigenza bianconera è sempre attenta alle occasioni di mercato, soprattutto ai parametri zero. Gli arrivi negli ultimi anni di Emre Can, Rabiot e Ramsey lo dimostrano e anche nel 2020 potrebbe arrivare un altro acquisto a parametro zero: secondo il portale Ilbianconero.com, il direttore sportivo della Juventus starebbe lavorando all'acquisto del centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen.

Il danese è in scadenza di contratto a giugno 2020 e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con la società inglese. La Juventus però dovrà battere la concorrenza di molte società, pronte ad investire sul nazionale danese.

Juventus mirerebbe a Eriksen a parametro zero

Secondo il noto sito sportivo, la Juventus potrebbe decidere di investire su Eriksen come rinforzo a parametro zero per la prossima stagione. Il giocatore però potrebbe decidere di lasciare il Tottenham già a gennaio, con la società inglese che lo valuta circa 25 milioni di euro.

Se consideriamo che in estate aveva un prezzo di mercato vicino ai 60 milioni di euro, il centrocampista potrebbe rappresentare un'occasione di mercato anche durante il calciomercato invernale.

A tal proposito Manchester United e Atletico Madrid non avrebbero problemi ad investire quella somma, a differenza della Juventus che, come abbiamo già anticipato, vorrebbe cercare di sfruttare la possibilità di acquistarlo a parametro zero per il calciomercato estivo. Oltre al Manchester United e all'Atletico Madrid, stando ai rumors ci sarebbe anche l'Inter sul centrocampista offensivo danese. Più defilata invece la posizione del Real Madrid. Tante dunque le società pronte a sfidare sul mercato la Juventus.

La possibile cessione di Emre Can

E la Juventus potrebbe essere senza dubbio una delle protagoniste del calciomercato invernale, come confermano gran parte dei media sportivi.

A movimentare il mercato dei bianconeri potrebbero essere soprattutto le cessioni, nello specifico le possibili partenze di Mandzukic ed Emre Can. La punta croata potrebbe trasferirsi in Qatar, mentre il nazionale tedesco piace sempre al Paris Saint-Germain. La cessione di Mandzukic potrebbe essere un'ottima notizia per la Juventus, in quanto oltre ad alleggerire il monte ingaggi la squadra bianconera potrebbe incassare una buona somma grazie alla sua vendita. Diversa invece è la situazione associata ad Emre Can: in questo caso i bianconeri potrebbero decidere di accettare l'offerta di prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro.

Da valutare anche le posizioni di Perin e Pjaca: il portiere potrebbe ritornare al Genoa in prestito, mentre il centrocampista offensivo piace al Brescia.

Il croato potrebbe essere la carta della Juventus per arrivare in estate al centrocampista Sandro Tonali, riferimento della società lombarda.