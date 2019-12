Si apre un nuovo capitolo per il Calciomercato della Juventus in uscita. Dopo Mandzukic, pronto a fare le valigie, ed Emre Can, anche lui lontano da Torino, il prossimo nome verso l’addio sarebbe quello di Daniele Rugani. Il difensore ex Empoli ha giocato solo tre volte in questa stagione e sembra essere sempre meno importante nelle gerarchie di Sarri. Già in estate si vociferava di un possibile addio ma tutto è stato bloccato dall’infortunio di Chiellini e dai “nuovi” De Ligt e Demiral che avevano bisogno di tempo per inserirsi.

Arrivato alla Juve a soli 21 anni quattro estati fa, Rugani sembrava dover rappresentare il futuro della difesa bianconera. Dopo le ottime stagioni con l’Empoli doveva crescere alle spalle di Barzagli, Bonucci e Chiellini per poi prendere il posto di uno dei titolari una volta pronto. Il suo momento non è però mai arrivato, anzi con l’arrivo De Ligt e Demiral, più giovani di lui lo spazio si è chiuso. Ora che ha 25 anni l’ex Empoli sembra quindi destinato ad una nuova avventura che potrebbe anche non essere in Italia.

Calciomercato Juventus: Rugani interessa molto all’Arsenal

Le ultime notizie sul calciomercato della Juventus in arrivo dall’Inghilterra infatti indicano Rugani come prima scelta dell’Arsenal. I gunners, che dovrebbero annunciare Arteta come nuovo allenatore nel prossimi giorni, hanno bisogno di rinforzi per la retroguardia. Il centrale della Juventus non è un nome nuovo per i londinesi che già in estate avevano provato ad acquistarlo in prestito per due anni. Un’offerta che Paratici ha subito rifiutato. Nessun contatto è stato cercato fino a pochi giorni fa quando secondo il Sun, popolare quotidiano britannico, la pista si è riaccesa.

L’Arsenal ora farebbe sul serio anche perché l’altro obiettivo per la difesa è Demiral. Il turco, dopo tre ottime partite di fila da titolare tra campionato e Champions League, è però blindato.

Sarri ha visto i grandi miglioramenti del turco e lo ha lanciato nella mischia per poi essere ripagato da prestazioni di altissimo livello. Anche per questo ora Demiral è incedibile e Rugani è invece pronto a fare le valigie anche secondo Tuttosport.

Demiral resta, Rugani può lasciare la Juventus

D’altronde il difensore italiano ad oggi è la quarta scelta di Sarri ma quando tornerà Chiellini, intorno a febbraio, diventerà addirittura la quinta. Insomma a venticinque anni è forse arrivato il momento di cambiare aria per il talento che restando sempre in panchina non potrebbe nemmeno pensare di inserirsi nella corsa per un posto agli Europei. L’Arsenal ci proverà e non sarà solo. La Roma già la scorsa estate si era detta interessata e le voci sono continuate anche in inverno, possibile quindi che Petrachi ritorni alla carica.

Al momento invece non si ha notizia del Milan, anche lui interessato ad agosto. I rossoneri avrebbero voluto Demiral ma ora che le cose per Sarri sono cambiate potrebbero anche fare un tentativo per Rugani che a gennaio sarà un nome molto caldo del calciomercato della Juventus.