La Juventus in questa stagione ha una rosa davvero ampia soprattutto perché la dirigenza bianconera non è riuscita a piazzare sul mercato in estate alcuni esuberi. Proprio questa profondità della rosa potrebbe venire utile dopo l'infortunio di Khedira, che dovrebbe rientrare a fine febbraio. Emre Can, nonostante le indiscrezioni di mercato che lo danno per partente a gennaio, potrebbe restare anche nella seconda parte della stagione proprio per l'infortunio subito dal centrocampista tedesco e magari ottenere la tanto attesa iscrizione alla lista Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, la Juventus potrebbe in ogni caso decidere di investire sul mercato: a confermarlo è il giornale Corriere di Torino che parla di un interessamento da parte della dirigenza per il centrocampista croato del Barcellona Ivan Rakitic, fuori oramai dalle scelte tecniche dell'allenatore Valverde. Resta però un problema concreto, che potrebbe fermare la trattativa, il pesante ingaggio che percepisce il centrocampista croato.

Juventus, Khedira infortunato: possibile investimento su Rakitic

L'infortunio di Khedira potrebbe portare la Juventus ad investire a gennaio su un centrocampista: inoltre a non dare garanzie al tecnico bianconero Maurizio Sarri è il centrocampista gallese Aaron Ramsey, all'ennesimo infortunio della stagione.

Proprio per questo la dirigenza potrebbe sfruttare qualche opportunità nel Calciomercato invernale: il nome più chiacchierato è quello di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona. Il croato vorrebbe trasferirsi per trovare più minutaggio anche in previsione degli Europei del 2020. Oltre a Rakitic, il Corriere di Torino fa anche altri nomi che potrebbero entrare in ballo in ottica bianconera: si parla di Paredes del Paris Saint Germain e di Tonali, anche se è un nome più per il calciomercato estivo.

Juventus, Rakitic ha un ingaggio pesante al Barcellona

Se da una parte la Juventus appare interessata al giocatore croato, dall'altra il nodo principale resta quello dell'ingaggio. Attualmente Rakitic guadagna 8 milioni di euro, troppi anche per una società blasonata come la Juventus. Proprio questo ostacolo potrebbe impedire alla società bianconera di investire sul centrocampista del Barcellona. Sempre in tema acquisti, è da non escludere l'acquisto di un terzino sinistro: piace Emerson Palmieri del Chelsea, con la Juventus che potrebbe inserire Danilo come possibile contropartita tecnica per arrivare al nazionale italiano.

In questa stagione l'ex City ha raccolto poco minutaggio complice l' 'esplosione' nel ruolo di terzino destro di Cuadrado.