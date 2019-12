Inter e Atletico Madrid potrebbero sfidarsi sul mercato per Nemanja Matic. Se quest'ultimo di recente ha speso parole al miele per Antonio Conte, definendolo "uno dei più grandi al mondo", dalla capitale spagnola sembra proprio che la società del presidente Enrique Cerezo stia concentrando le proprie attenzioni sul centrocampista, puntando addirittura a prelevarlo dal Manchester United durante il mercato invernale.

Attualmente la squadra biancorossa è quinta nella classifica della Liga e per guadagnare posizioni il tecnico Diego Simeone avrebbe chiesto ai vertici del club di acquistare a gennaio dei giocatori d'esperienza e qualità.

Tra questi rientrerebbe Matic, il quale ormai funge da separato in casa tra i Red Devils. Sicuramente non c'è spazio per il rinnovo di contratto, dunque il mediano 31enne in estate potrà liberarsi a parametro zero, e già da febbraio potrà cercarsi una nuova squadra. Tuttavia, per anticipare la concorrenza, i colchoneros sarebbero pronti ad imbastire una trattativa con il Manchester United per acquisire il cartellino dell'ex Chelsea.

In realtà, sembra che la compagine britannica non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista in questa stagione, nonostante finora abbia fatto praticamente da comparsa, accumulando appena 7 gettoni di presenza, anche perché la sua forma fisica sarebbe stata comunque condizionata da un infortunio al piede.

Nemanja Matic sarebbe anche un profilo adatto all'Inter, alla ricerca di nuovi elementi già pronti ad abbracciare un progetto ambizioso come quello nerazzurro, senza dimenticare che il serbo conosce bene i metodi di lavoro di Conte, essendo stato ai suoi ordini ai tempi del Chelsea.

Per il mercato invernale, però, il club milanese starebbe cercando di capire la fattibilità di un'eventuale operazione legata ad Arturo Vidal (indicato da Conte come prima scelta). Il Barcellona non sarebbe disposto a lasciar partire il cileno in prestito, chiedendo una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro per privarsene. Di conseguenza, considerando anche l'incombente "pericolo Atletico Madrid", non si può escludere una mossa a sorpresa dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta per provare a bruciare sul tempo i rivali spagnoli, trovando la formula giusta per convincere il Manchester United a sancire già a gennaio il divorzio dal nazionale serbo.

Matic, parole di stima per Conte: 'È un grande professionista'

Nemanja Matic e Antonio Conte si conoscono bene. Il calciatore 31enne, infatti, era in forze al Chelsea nella stagione 2016-2017, quando sotto la guida del tecnico pugliese i Blues conquistarono la Premier League, con il serbo che fu uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del club di Abramovich. E sembra proprio che il mediano non abbia dimenticato la bella esperienza vissuta agli ordini dell'attuale guida tecnica dell'Inter.

Infatti, in una recente intervista, Matic ha confermato la sua stima verso Conte, definendolo innanzitutto uno dei migliori allenatori in circolazione e dicendosi certo che otterrà grandi risultati anche a Milano. Ha affermato che l'ex Juventus ha la grande capacità di studiare e analizzare a fondo tutti gli avversari, e soprattutto: "Riesce a far correre i suoi uomini per 95 minuti".

Infine non ha esitato nel ricordare che si tratta di un "grande professionista" che vive per il calcio 24 ore su 24.

Dichiarazioni che faranno certamente piacere non solo al tecnico leccese ma anche ai vertici dell'Inter, in particolar modo in vista di una probabile trattativa con il Manchester United per assicurarsi le prestazioni del centrocampista serbo a gennaio oppure per convincerlo ad accettare il trasferimento in Italia a parametro zero dalla prossima stagione. Tuttavia, i nerazzurri dovranno molto probabilmente guardarsi le spalle, perché da Madrid pare che la dirigenza dell'Atletico sia seriamente intenzionata ad andare all'assalto del "pupillo" serbo di Antonio Conte.