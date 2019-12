La sconfitta della Juventus in finale di Supercoppa Italiana ha evidentemente incrementato il malumore di gran parte dei sostenitori bianconeri che rimpiangono Massimiliano Allegri, protagonista dei cinque scudetti degli ultimi cinque anni vinti dalla Juventus.

Secondo la stampa francese, però non ci vorrà molto tempo per vedere il tecnico toscano su una panchina importante. Ci sarebbe infatti il Paris Saint Germain pronto ad investire sull'ex bianconero per i prossimi anni. Il futuro di Thomas Tuchel a Parigi sarebbe infatti a rischio e a fine stagione potrebbe lasciare la società francese, indipendentemente dai risultati che il Paris Saint Germain raggiungerà in questa stagione.

L'ex Juventus Allegri probabile successore di Tuchel al Paris Saint Germain

Secondo la stampa francese, l'attuale tecnico del PSG Tuchel dovrebbe lasciare la società francese a fine stagione e potrebbe essere sostituito da Massimiliano Allegri. A spingere per l'arrivo del tecnico toscano ci sarebbe il direttore generale del Paris Saint Germain, Leonardo, che conosce molto bene il tecnico toscano e che lo considererebbe l'allenatore ideale per vincere soprattutto a livello europeo. Come è noto l'ex tecnico bianconero è ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2020 a cifre importanti (circa 6 milioni di euro a stagione) e, come ribadito in una recente intervista, non ha nessuna intenzione di riprendere ad allenare a stagione in corso ma vorrebbe ripartire da un progetto importante dall'estate.

Allegri si gode il riposo fino a giugno 2020

Il toscano, infatti, si sta godendo il riposo e la famiglia ma ha anche ammesso che, dalla prossima stagione, potrebbe riprendere ad allenare. Però, dovrà trattarsi di una panchina importante, che abbia ambizioni di vittoria non solo in campionato ma anche a livello europeo. Il Paris Saint Germain rappresenterebbe l'identikit della squadra perfetta indicata nell'intervista dal tecnico toscano. Sarebbe pronto un ricco contratto per l'ex Juventus, almeno un biennale. Di certo dovrebbe rimanere sulle cifre percepite alla Juventus, se non superiori.

Allegri accostato anche al Bayern Monaco

Si era parlato anche di un possibile interessamento del Bayern Monaco per il tecnico toscano ma è più probabile che Allegri possa trasferirsi a Parigi mentre l'attuale tecnico del PSG Tuchel potrebbe diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco.

Come è noto, infatti, attualmente la società bavarese, dopo l'esonero di Kovac, ha affidato la guida tecnica ad un traghettatore come Fink che, però, dovrebbe rimanere sulla panchina del Bayern Monaco solo fino a fine stagione.