La pista Arturo Vidal sembra riscaldarsi sempre di più in ottica Inter nelle ultime ore. Il centrocampista cileno è il primo obiettivo della società nerazzurra per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha posto il nome del suo pupillo in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione di Calciomercato a gennaio. Il giocatore sta spingendo in tal senso ed è arrivato a denunciare gli spagnoli per dei premi non pagati la scorsa estate. In questa prima parte della stagione il club meneghino è riuscito a tenere testa alla Juventus, arrivando alla sosta natalizia al primo posto con quarantadue punti, alla pari proprio con i bianconeri, ma ha denotato delle carenze proprio in mezzo al campo a causa degli infortuni subiti da Sensi, Barella, Gagliardini e Vecino.

Vidal contro il Barcellona

L'Inter continua il proprio pressing per Arturo Vidal. I nerazzurri hanno dimostrato già la scorsa estate con l'affare Romelu Lukaku di essere in grado di fare ogni tentativo per accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte. Il tecnico salentino ha chiesto il centrocampista cileno per rinforzare il reparto con una pedina che aggiunga qualità tecniche e, soprattutto, esperienza internazionale. Il giocatore, dal suo canto, è scontento per l'utilizzo ricevuto in questa prima parte della stagione, dovendo giocarsi il posto con calciatori di grandissimo livello come Arthur, Busquets, De Jong e Rakitic.

Per questo motivo il giocatore ha deciso di forzare la mano arrivando a denunciare i catalani a causa del mancato versamento di alcuni bonus legati ai trofei vinti lo scorso anno. Una denuncia con richiesta di indennizzo che supera i due milioni di euro. E chissà che questa mossa non possa accelerare una cessione nei prossimi giorni, con Vidal a disposizione di Conte già per il prossimo turno di campionato contro il Napoli allo stadio San Paolo, lunedì 6 gennaio alle ore 20:45. Intanto è arrivata anche la risposta dei blaugrana alla denuncia dell'ex Bayern Monaco e Juventus:

"Qualcuno ti paga un debito, a te sembra che le regole non siano rispettate, allora aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore, per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra, solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un’altra squadra".

Lo stesso Vidal ha deciso di rincarare la dose dal Cile, dove si trova per trascorrere le vacanze natalizie, sottolineando come l'interesse dell'Inter non c'entri con quanto successo in queste ultime ore:

"Trovo ingiusto che non mi vengano riconosciuti quei soldi, ma è una questione che non ha nulla a che fare con ciò che viviamo oggi".

La richiesta del Barcellona

Barcellona che potrebbe, dunque, adesso essere maggiormente disposto a trattare la cessione di Arturo Vidal all'Inter. I blaugrana, però, oltre a chiedere una cessione a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto, sarebbero pronti a fare una clamorosa richiesta alla società nerazzurra. Uno sconto sulla cifra complessiva inizialmente richiesta intorno ai venti milioni di euro potrebbe arrivare solo in caso di corsia preferenziale per uno dei tre big che piacciono della squadra di Conte.

Si tratterebbe di Lautaro Martinez, anche se Messi avrebbe chiesto rinforzi in altri reparti, Stefano Sensi e Milan Skriniar.