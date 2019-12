La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato estivo, realizzando degli acquisti molto importanti, su tutti quello del difensore De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro. Le difficoltà principale per il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sono state quelle riguardanti le partenze: le uniche cessioni pesanti hanno infatti riguardato Kean, finito all'Everton per circa 30 milioni di euro, e Joao Cancelo, ceduto al Manchester City dal quale la Juventus ha ricavato circa 28 milioni più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo.

Proprio il terzino portoghese sta avendo molte difficoltà di adattamento in Premier League, in particolar modo al gioco promosso dal tecnico spagnolo Pep Guardiola. Secondo il noto giornale spagnolo Fichajes.com, il portoghese potrebbe lasciare l'Inghilterra dopo appena 6 mesi dall'arrivo al Manchester City. Su di lui ci sarebbe l'interesse di due società, il Valencia ed il Bayern Monaco.

L'ex Juventus Joao Cancelo potrebbe lasciare il City: in lizza Valencia e Bayern

Secondo il noto sito sportivo, il terzino portoghese Joao Cancelo potrebbe lasciare il Manchester City durante il calciomercato invernale.

Il giocatore ha deluso le aspettative di tifosi e staff tecnico a tal punto che Guardiola avrebbe avallato la sua cessione. Per il nazionale lusitano sarebbero due le possibilità, un ritorno al Valencia in prestito oppure l'eventuale trasferimento al Bayern Monaco, alla ricerca di un terzino destro con le sue caratteristiche tecniche. La squadra allenata da Fink in questa stagione sta schierando il nazionale tedesco Kimmich sulla fascia destra ma l'eventuale arrivo di Joao Cancelo permetterebbe al tecnico bavarese di spostare il tedesco nel suo ruolo preferito, ovvero quello di difensore centrale.

Joao Cancelo ha raccolto in questa prima parte della stagione appena 15 presenze

In questa stagione Joao Cancelo con la maglia del Manchester City ha raccolto 15 presenze, giocando appena 1000 minuti con la squadra allenata da Guardiola.

Probabile quindi una cessione del portoghese, anche in previsione Europei. Il giocatore infatti è nazionale lusitano ma deve necessariamente giocare titolare per sperare in una convocazione da parte del commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos.

Di certo, a livello economico, la cessione del portoghese da parte della Juventus è stata vantaggiosa, considerando soprattutto le prestazioni del giocatore in questi primi mesi in Premier League. Evidentemente la fisicità del campionato inglese non ha aiutato l'adattamento del nazionale lusitano, che potrebbe quindi rilanciarsi in un altro campionato.