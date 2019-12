Uno degli eventi riguardanti lo sport più seguiti a livello mondiale è sicuramente il Globe Soccer Awards, che si tiene a Dubai ogni fine anno. Protagonista come al solito è stato Cristiano Ronaldo, premiato come miglior calciatore dell'anno. Riconoscimenti importanti anche per un altro giocatore della Juventus Miralem Pjanic, che ha ricevuto un riconoscimento alla carriera. Ulteriori premi sono andati a Jorge Mendes, eletto agente sportivo dell'anno e alla punta portoghese dell'Atletico Madrid Joao Felix, eletto rivelazione dell'anno a livello mondiale.

Come è noto Jorge Mendes è l'agente sportivo sia di Cristiano Ronaldo che di Joao Felix ed a Sky Sport ha parlato di entrambi i giocatori, sottolineando come possano diventare dei riferimenti per la nazionale portoghese e magari portare la rappresentativa lusitana a vincere la Coppa del Mondo.

Mendes su Joao Felix: 'L'esempio da cui prendere spunto è proprio Cristiano Ronaldo'

Jorge Mendes, premiato al Globe Soccer Awards come agente sportivo dell'anno, ha parlato del suo storico assistito Cristiano Ronaldo, confermando come "non può essere paragonato a nessun altro, per me rimane una specie a sé".

Ha aggiunto poi che nonostante abbia superato abbondantemente i 30 anni resta sempre decisivo, "i giovani dovrebbero prendere spunto da lui". Inoltre ha anche aggiunto che segnare 9 gol in Serie A in questa prima parte della stagione non è assolutamente semplice, considerando che da sempre il campionato italiano è considerato uno dei più difficili soprattutto per le punte. Lo stesso Jorge Mendes ha dichiarato che "Con la Juventus vuole vincere ancora tanto, tra poco compirà 35 anni ma può giocare davvero fino a quando vorrà". L'agente sportivo ha poi parlato di Joao Felix, affermando che "l'esempio da cui deve prendere spunto è proprio Cristiano Ronaldo".

'Joao Felix è il giovane migliore del mondo"

Non ha dubbi l'agente sportivo, "Joao Felix è il giovane migliore del mondo" e può diventare un campione in futuro.

Ha poi rivelato una speranza, sottolineando come se Cristiano Ronaldo sarà ancora al top fra 5-6 anni, con accanto un giocatore come Joao Felix, la nazionale del Portogallo potrebbe avere tutte le possibilità per vincere la Coppa del Mondo. Intanto la nazionale lusitana sarà impegnata in estate con gli Europei 2020 con la speranza che possa ripetere il successo ottenuto 4 anni fa in Francia. Intanto Cristiano Ronaldo ha importanti ambizioni con la Juventus, cercare di vincere tutto in primis la Champions League.

Proprio la massima competizione europea è il trofeo più atteso da parte della Juventus e di tutti i sostenitori bianconeri.