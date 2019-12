Questo giovedì 5 dicembre, alle ore 21:00, andrà in scena la partita tra Cagliari e Sampdoria, valevole per la Coppa Italia. In palio vi è l'ottavo di finale contro l'Inter a San Siro.

Il match della Sardegna Arena sarà, almeno negli interpreti, completamente differente da quello giocato lo scorso lunedì in campionato; sia la squadra di Ranieri che quella di Maran giocheranno con numerose riserve, in modo da permettere ai titolari di poter essere in forma per i match (fondamentali) della prossima giornata di campionato. Il Cagliari affronterà in trasferta il Sassuolo, in quella che potrebbe diventare una grande occasione in ottica Europa: Lazio e Roma, al momento le dirette concorrenti del Cagliari per la Champions League, affronteranno infatti rispettivamente Juventus e Inter. La Sampdoria, invece, dovrà necessariamente fare punti nella partita casalinga contro il Parma.

La probabile formazione del Cagliari

Per quanto riguarda i padroni di casa del Cagliari, Maran dovrebbe schierare molti dei giocatori che hanno trovato poco spazio in questo inizio di campionato; in porta dovrebbe giocare Olsen, che in campionato non può esserci a causa della squalifica rimediata sul campo di Lecce. Difesa a quattro con uno tra Pinna e Mattiello a destra, Lykogiannis a sinistra e la coppia centrale composta da Walukiewicz (al suo esordio con la maglia rossoblu) e uno tra Pisacane e Klavan.

Centrocampo a tre con Ionita, Oliva e uno tra Nandez (che nel match di lunedì era partito dalla panchina) e Deiola. Sulla trequarti riposerà Nainggolan e al suo posto giocherà Castro. Inedita la coppia d'attacco, che dovrebbe essere composta da Cerri (autore del gol vittoria nell'ultimo match di campionato) e Ragatzu.

Probabile formazione Cagliari, 4-3-1-2: Olsen, Pinna, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis, Nandez, Oliva, Ionita, Castro, Ragatzu, Cerri.

Anche la Sampdoria dovrebbe schierare molte riserve

Come già detto in precedenza, anche la squadra di Ranieri dovrebbe giocare con molte riserve; in porta non ci sarà Audero ma Seculin; difesa a quattro con uno tra Augello e Thorsby o Ferrari sulla fascia e la coppia centrale Murillo-Chabot.

Centrocampo a tre con Leris, Vieira (che ha giocato anche nel match di lunedì) e Linetty. Sulla trequarti riposerà Gaston Ramirez, che lascerà spazio a Maroni. Coppia d'attacco completamente rimaneggiata con Caprari e Rigoni. Non ci sarà, almeno da titolare, Fabio Quagliarella.

Probabile formazione Sampdoria, 4-3-1-2: Seculin, Thorsby, Murillo, Chabot, Augello, Leris, Vieira, Linetty, Maroni, Caprari, Rigoni.

Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.

In alternativa sarà possibile seguire la gara gratuitamente anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.