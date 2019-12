Trequartista cercasi per il Calciomercato della Juventus. Fabio Paratici sta cercando un fantasista giovane e di qualità con caratteristiche diverse da quelle di Aaron Ramsey per rinforzare la formazione di Maurizio Sarri. L’identikit è abbastanza noto, si cerca un talento purissimo, giovane e che sappia interpretare il ruolo dando più qualità del gallese negli ultimi trenta metri del campo. Un “numero 10” vero e proprio visto per dare maggiori spunti alla manovra offensiva. La ricerca è partita da tempo ma difficilmente si riuscirà a trovare una soluzione di questo tipo a gennaio.

Oltre alle singole trattative, che dovrebbero coinvolgere Kai Havertz e Dani Olmo, entrambe complicate, l’infortunio di Khedira ha cambiato le urgenze delle trattative per il prossimo mercato. A gennaio è molto probabile che si cercherà un centrocampista completo, una mezzala capace di unire qualità e quantità proprio come il tedesco che starà fuori tre mesi. I nomi sul taccuino sono tanti, da Rakitic a Tonali passando per Allan del Napoli. La questione trequartista potrebbe così essere rimandata al prossimo giugno.

Calciomercato Juventus: il Barcellona fa sul serio per Havertz

Uno dei principali obiettivi per il calciomercato della Juventus nell’estate 2020 potrebbe essere Kai Havertz. Classe 2000, talento purissimo, in questa stagione è stato praticamente sempre titolare nel suo Bayer Leverkusen. Sedici presenze con tre gol e un assist e una valutazione in crescita, 90 milioni il prezzo del cartellino secondo il sito specializzato Transfermarkt. La crescita esponenziale del ragazzo non è passata inosservata agli uomini mercato della Juventus che lo tengono d’occhio ormai da tempo.

Il problema è che il Leverkusen al momento è settimo in Bundesliga e fuori dalla zona Europa per il momento. Difficile quindi che si privi di uno dei suoi migliori giocatori a gennaio.

Il secondo ostacolo per portare Havertz a Torino è la concorrenza. Secondo la versione spagnola del portale Goal.com, l’agente del ragazzo ha ammesso che ci sono ben sette squadre sul suo assistito. E poi ha aggiunto che il Barcellona avrebbe già iniziato le trattative per farlo diventare un giocatore blaugrana. Una mossa d’anticipo che potrebbe essere vincente anche se, come già detto, la sensazione è che la corsa sarà molto lunga. Insieme ai catalani c’è anche il Real Madrid a contendere il trequartista alla Juve.

Dani Olmo, un gioiellino per la Juventus

Inizia a scatenarsi l’asta anche per Dani Olmo. Lo spagnolo della Dinano Zagabria si è presentato al mondo nell’ultimo Europeo Under 21 vinto con la maglia della sua Nazionale. Più offensivo di Havertz, ha 21 anni ed è cresciuto nella florida cantera del Barcellona. In Spagna, però, per lui, non c’era spazio e così ha lasciato la terra natale per trasferirsi in Croazia dove in questa stagione ha giocato 19 gare, segnando 6 gol, di cui uno in Champions League.

La sua valutazione è più bassa di quella del tedesco, intorno ai 30 milioni, e anche in questo caso bisognerà capire se la Dinamo vorrà privarsi del suo talentuoso centrocampista già a gennaio oppure se rimandare il discorso a giugno.

Secondo Tuttosport sarebbe proprio Dani Olmo la principale alternativa a Paul Pogba se il francese non dovesse tornare a Torino entro la prossima estate. Attenzione però anche in questo caso agli altri club. Il Barcellona si è accorto che forse ha scaricato il ragazzo troppo a cuor leggero e vorrebbe riacquistarlo.

Di lui sembra essere innamorato Pepe Guardiola che lo vorrebbe portare al Manchester City. Ecco quindi che i dirigenti del calciomercato della Juventus anche per Dani Olmo, non solo per Havertz, dovranno battere una importante concorrenza se davvero vorranno portare il giocatore in bianconero.