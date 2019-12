La Juventus ha chiuso il 2019 nella maniera non di certo ideale, subendo la pesante sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio per 3 a 1. Uno dei migliori in campo per la squadra allenata da Maurizio Sarri è stato sicuramente Cristiano Ronaldo, che grazie al suo tiro, con conseguente respinta del portiere della Lazio Strakosha, ha permesso a Dybala di realizzare il gol del momentaneo 1 a 1. Nelle ultime partite di dicembre il portoghese è stato uno dei protagonisti della Juventus, realizzando spesso gol decisivi come quello del 2 a 1 a Marassi contro la Sampdoria, grazie ad un grande stacco di testa.

Proprio il portoghese di recente è stato intervistato dalla nota emittente televisiva Dazn dalla conduttrice Diletta Leotta. La stessa emittente ha lanciato qualche anteprima dell'intervista (che sarà trasmessa a Natale) ricca di spunti interessanti. Il giocatore della Juventus ha avuto modo di parlare della sua voglia di continuare a divertire e a divertirsi. Inoltre, ha svelato un interessante retroscena in merito alla sua esultanza, diventata oramai famosa in tutto il mondo e 'lanciata' dal portoghese quando ancora era un giocatore del Real Madrid.

Ronaldo: 'Mi diverto perché amo giocare'

Cristiano Ronaldo, in un'intervista a Dazn, ha parlato di molti argomenti interessanti, in particolar modo si è soffermato sulla voglia di essere ancora decisivo sul campo da gioco.

Nello specifico ha dichiarato: "Mi diverto perché amo giocare, mantenere il livello mi fa stare bene". Inoltre ha anche aggiunto che il suo obiettivo è soprattutto divertire il pubblico, sottolineando come: "Io so chi sono, so quello che faccio. So che alla fine mi diranno 'bravo'". Ha poi svelato un retroscena molto interessante riguardante la sua esultanza, resa famosa dapprima al Real Madrid e poi diventata un riferimento anche in Italia non solo per i sostenitori bianconeri. "Quel ''SIUUU - racconta Cristiano Ronaldo - ho iniziato a dirlo non so bene perché, mi è venuto naturale". Di certo il portoghese non si aspettava il fatto che tutti i tifosi gli chiedessero il motivo di quell'esultanza, spiegando che è stato "naturale, come le cose migliori che accadono".

La stagione di Cristiano Ronaldo

Dopo essere stato condizionato dall'infortunio, il portoghese ha ripreso a segnare con regolarità: due gol contro l'Udinese, uno contro il Bayer Leverkusen ed un altro contro la Sampdoria certificano come Cristiano Ronaldo sia ritornato decisivo alla Juventus. L'obiettivo è iniziare al massimo anche il 2020, con i bianconeri che avranno un mese di gennaio pesante fra Serie A e Coppa Italia, mentre a febbraio ritornano gli ottavi di finale di Champions League. La Juve giocherà contro il Lione.