Questo pomeriggio, la Juventus ha battuto l'Udinese 3-1, ritrovando la vittoria dopo i due passi falsi con Sassuolo e Lazio. I bianconeri hanno mostrato un ottimo calcio e già nel primo tempo hanno chiuso la partita. Questo pomeriggio il migliore in campo della Juve è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo. CR7 ha realizzato una doppietta e ha regalato al pubblico dell'Allianz Stadium diverse giocate di pregevole fattura. Al termine della partita, il fenomeno di Madeira ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato il match odierno: "Abbiamo giocato molto bene e ci siamo divertiti".

Inoltre, a CR7 è stato chiesto un pensiero sul tridente schierato oggi da Maurizio Sarri: "Penso che si possa fare anche contro avversarie più difficili".

Juventus, CR7 soddisfatto

Questo pomeriggio, Maurizio Sarri nella sfida contro l'Udinese ha deciso di schierare fin dal primo minuto il tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. I due argentini e CR7 si sono trovati a meraviglia e hanno incantato il pubblico che oggi era presente all'Allianz Stadium. Il fenomeno di Madeira, anche grazie alle giocate dei compagni di squadra, ha realizzato una splendida doppietta.

Al termine della partita Ronaldo ha dichiarato che la Juve può giocare con un tridente così offensivo anche in partite più complicate rispetto a quella di oggi: "L'importante è continuare così, allenarsi bene, giocare bene e seguire l'allenatore". Oltre ad aver segnato due gol importantissimi, CR7 ha dimostrato di essere in grande forma e i problemi fisici che lo hanno infastidito nelle scorse settimane fortunatamente sono svaniti. Ronaldo ha spiegato che la cosa più importante è che la squadra stia bene e che vinca: "Dobbiamo continuare così con fiducia, la mia prestazione non è importante, quello che conta è il collettivo", ha detto il portoghese, che poi ha aggiunto che oggi era importante vincere anche se la Juve poteva segnare più gol.

Il commento di Sarri

Al termine della partita contro l'Udinese, Cristiano Ronaldo non è stato l'unico a presentarsi davanti ai microfoni dei media. Infatti, anche Maurizio Sarri ha avuto modo di analizzare la prestazione della sua squadra: "Molto bene per larghi tratti, poi potevamo gestire meglio il risultato di 3-0 nel finale". Quest'oggi, il tecnico juventino ha deciso di stupire tutti schierando il tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Ma l'allenatore ha sottolineato che questa soluzione può essere attutata solo in alcune partite: "E' una soluzione straordinaria da tenere in considerazione in determinanti momenti e determinate partite".

Adesso, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi dovranno già proiettarsi al match di mercoledì contro la Sampdoria e soprattutto sulla sfida di domenica prossima contro la Lazio.