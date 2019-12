La Juventus in questo dicembre è riuscita a cedere uno dei principali esuberi della rosa bianconera: Mario Mandzukic è infatti un nuovo giocatore dell' Al-Duhail, società qatariota in cui milita anche un altro ex bianconero, il difensore Mehdi Benatia. I bianconeri hanno incassato circa 5 milioni di euro, liberandosi di un pesante ingaggio a stagione di 5,5 milioni di euro fino a giugno 2021. I sostenitori della Juventus si sono riversati sui social ringraziando il croato per l'apporto dato alla causa bianconera: Mandzukic è stato uno dei protagonisti infatti della squadra allenata da Massimiliano Allegri, portando la Juventus in finale di Champions League nel 2017, partita persa contro il Real Madrid (l'unico gol realizzato dai bianconeri fu proprio del giocatore croato).

Il croato, su Instagram, ha postato un messaggio di ringraziamento dedicato a società e tifosi, rimarcando soprattutto lo splendido rapporto avuto con Allegri e Marotta. Non ha invece menzionato nel post né l'attuale direttore sportivo Fabio Paratici, né il tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Mandzukic su Instagram saluta Allegri e Marotta, non Sarri e Paratici

Colpisce il post pubblicato da Mandzukic su Instagram, non tanto per l'affetto che ha voluto dedicare ai sostenitori bianconeri e a chi ha creduto in lui nella Juventus (in particolare all'ex amministratore delegato Giuseppe Marotta e all'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri) ma per la mancanza dei nomi degli attuali dirigenti e l'allenatore Sarri.

Come scrive 'Il Corriere di Torino' ci sarebbe un motivo dietro la scelta di Mandzukic di non menzionare determinate persone. Il giocatore infatti non si sarebbe lasciato benissimo con la società e la scelta di metterlo fuori rosa non è stata apprezzata dal croato. Resta evidente però come la Juventus abbia provato a venderlo in estate, ma il giocatore ha sempre rifiutato il trasferimento restando in bianconero pur in esubero.

Il mercato della Juventus

L'ufficializzazione di Mandzukic al Al-Duhail è una buona notizia in chiave mercato per la Juventus, perché evidentemente permette ai bianconeri di incassare una discreta somma e allo stesso tempo di alleggerire il monte ingaggi. Oltre al croato, potrebbero partire altri giocatori: in partenza ci sarebbero Emre Can, Rugani, Perin e Pjaca.

Il nazionale tedesco piace al Paris Saint Germain, e potrebbe svilupparsi uno scambio, con il tedesco a Parigi e il centrocampista argentino Paredes a Torino.

Il difensore ex Empoli invece potrebbe trasferirsi in Inghilterra, piace al Leicester che sarebbe pronto ad investire fino a 35 milioni di euro.

Per Perin e Pjaca invece si potrebbe definire un prestito al Genoa: sarebbe l'occasione per la Juventus di rivalutare dei giocatori condizionati negli ultimi tempi dagli infortuni subiti alla fine della scorsa stagione.