Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sarebbe in continuo contatto con il Paris Saint Germain in queste ore, dal momento che potrebbe andare in porto lo scambio di centrocampisti tra Emre Can e Leandro Paredes. Entrambi i giocatori, infatti, non rientrano nei piani dei rispettivi allenatori. Nella trattativa, inoltre, potrebbe rientrare anche Mattia De Sciglio, giocatore che sarebbe molto apprezzato dal tecnico del club francese Thomas Tuchel.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano francese "Le10Sport", ci sarebbero dei contatti continui tra Juventus e Paris Saint Germain anche per quanto riguarda Miralem Pjanic. Il forte centrocampista bosniaco, infatti, sarebbe un vero e proprio pallino della dirigenza del club transalpino, che sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Il reparto mediano del Paris Saint Germain sta cercando da alcuni anni un regista di qualità e Pjanic sembra essere perfetto per le sue caratteristiche tecniche.

Mercato Juventus, il PSG sarebbe interessato a Pjanic

La Juventus, in ogni caso, non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo centrocampista. Il club bianconero, comunque, valuta Pjanic tra i settanta e gli ottanta milioni di euro e non vorrebbe fare alcuno sconto. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, inoltre, preferirebbe puntare su centrocampisti più giovani rispetto al giocatore di nazionalità bosniaca. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra Leonardo ed il Milan per Paquetà, giocatore che piace moltissimo all'attuale direttore sportivo del Paris Saint Germain (fu proprio lui a portarlo a Milano di recente). Un altro giocatore che starebbe trattando Leonardo è Segej Milinkovic-Savic, stella della Lazio. Il centrocampista serbo viene però valutato dal presidente biancoceleste Claudio Lotito almeno cento milioni di euro.

Altri profili molto graditi a Leonardo sono Allan del Napoli e Sandro Tonali del Brescia. Quest'ultimo è seguito anche dalla Juventus, ma la dirigenza del club lombardo pretende almeno quarantacinque milioni di euro per il suo cartellino. Intanto, la società bianconera ha messo nel mirino anche Dejan Kulusevski, centrocampista svedese del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta. Il giocatore classe 2000 è stato protagonista di un inizio di stagione straordinario e viene valutato dal club bergamasco almeno quaranta milioni di euro. Su di lui sarebbe fortissimo anche l'interesse dell'Inter di Antonio Conte, il quale sarebbe stato strabiliato dal talento del giocatore.